Cuáles fueron las marcas y modelos de motos que más se vendieron en 2025

Dentro de los sectores que tuvieron un 2025 con crecimiento se encuentra el rubro de la movilidad. Tanto el mercado de autos como el de motos mostraron crecimiento el año pasado, según los últimos datos oficiales difundido

El número de autos patentados durante diciembre de 2025 ascendió a 23.997 unidades, lo que representa una suba del 10,3% interanual, ya que en diciembre de 2024 se habían registrado 21.761 unidades. Si la comparación es contra noviembre de este año, se observa una baja del 32,3% ya que en el pasado mes se habían registrado 35.424 unidades. De esta forma, el año finalizó con un total de 612.178 unidades, esto es un 47,8% más que el año 2024, en el que se habían registrado 414.211 vehículos.

El presidente de la asociación que agrupa a las concesionarias ( ACARA ), Sebastián Beato, comentó: "Estamos cerrando un año de una gran intensidad en el que hemos tenido todo tipo de situaciones. Un muy buen primer semestre, con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que, cuando a principio del año hacíamos las proyecciones, veíamos como difícil de alcanzar. La segunda mitad del año estuvo marcada por cuestiones electorales, movimientos económicos, cambiarios, algunas semanas de incertidumbre política local y luego también un fuerte apoyo internacional".

"Y vale destacar que en el medio de todos estos vaivenes hemos seguido vendiendo vehículos con un ritmo más que aceptable, retomando la senda de crecimiento en niveles que no sucedía desde 2018. La gran novedad fue la vuelta de la financiación, ya con múltiples opciones por parte de bancos y las propias terminales, y también una oferta de vehículos cada vez más completa, que ha generado mucha competencia entre las marcas de siempre y las que llegaron, lo que en esta última parte del año se ha traducido en importantes descuentos y promociones. Es el momento ahora de aprovechar esta buena inercia para ir por más, trabajando junto a las fábricas, el gremio y el estado para ver de qué forma podemos potenciar un mercado que puede beneficiarse por una macroeconomía que muestra signos concretos de recuperación. Desde la cadena de valor ya estamos trabajando en eso", completó Beato.

Con esa realidad para el mercado de autos, la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que el número de unidades patentadas durante diciembre de 2025 fue de 60.078 motovehículos, esto es una suba interanual del 20% ya que en diciembre de 2024 se habían registrado 50.060 unidades.

Si la comparación es contra el pasado mes se observa una suba del 15%, ya que en noviembre se habían registrado 52.257unidades.

De esta forma, el año finalizó con un total de 650.325 unidades, esto es un 33,8% más que el año 2024, en el que se habían registrado 486.061 motovehículos.

Si se compara con el segmento de los autos, con 612.000 patentamientos en 2025, las ventas de motos fueron superiores.

En cuanto a la participación, se observan cambios con respecto a noviembre en los primeros puestos, Honda siguió liderando el mercado con 11.608 unidades, seguida por Motomel, que retoma la segunda posición, con 7.864, dejando a Gilera con 7.517, en la tercera posición. En el cuarto puesto, con 5.820, se metió Corven, que el mes pasado estaba sexta, superando a Zanella, que con 5.443, quedó en el quinto escalón y deja a la Keller, con 5.264, fuera el top five.

También hay importantes modificaciones en cuanto al modelo más patentado, luego de estar segunda en noviembre, la histórica líder de años anteriores, la Honda Wave 110, retomó el primer puesto con 5.801, dejando a la Gilera Smash, con 5.241, en el segundo puesto, Sin embargo, vale destacar que la Gilera finalizó el año como la moto más patentada del año con un total de 58.402 unidades superando a la Honda Wave con 56.283 en el acumulado. En diciembre se mantuvo en el tercer escalón, la Keller KN 110-8, con 4.420, lo que hizo que la Motomel B110, con 4.320 continúe en el cuarto puesto. Al igual que en octubre y noviembre, la Corven Energy 110 by Corven, con 4.000 unidades se mantuvo en el quinto puesto.