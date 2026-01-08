Cuál es el precio máximo al que puede llegar el dólar en enero sin intervención del Banco Central

A partir del primero de enero comenzó a regir las modificaciones en las bandas cambiarias, que se ajustarán por inflación, y marcan los límites para el dólar.

A partir del primero de enero comenzó a regir las modificaciones en las bandas cambiarias, que fijan los límites de flotación del dólar oficial mayorista. Los límites del esquema se ajustarán por el último dato disponible de inflación brindado por el Indec.

"El techo se ubicará en torno a $1.564 a finales de enero, frente a los $1.542 que resultarían de mantener el esquema previo; es decir, un leve ajuste de 1,4%”, calcularon los economistas de la consultora Invecq, respecto a cuál será el nivel superior del esquema hacia finales del primer mes del año.

Cabe recordar que el último dato de inflación disponible por el Indec es el 2,5% de noviembre.

En caso que el tipo de cambio oficial mayorista se negocie en el MULC por arriba de los $1.564 en los últimos días de enero, el Banco Central (BCRA) debería intervenir para que la cotización del dólar vuelva dentro de los márgenes de la banda cambiaria.

Para este jueves 8 de enero, el límite superior del régimen cambiario se ubica en $1.536,35 y la divisa cotiza a $1.460, a 5,2% del techo actual.