Cuál es el dato positivo que impulsará el crédito en los próximos meses

El crédito en pesos al sector privado registró en octubre, según el informe del Banco Central de la República Argentina ( BCRA ), una expansión promedio mensual de 1,1% sin estacionalidad en términos reales, revirtiendo la caída del mes anterior que había puesto fin a 17 meses consecutivos de crecimiento.

El aumento fue impulsado por los adelantos y los préstamos con garantía real. En términos interanuales, el crédito exhibió un aumento de 44,8% real y medido en términos del PBI alcanzó 9,2%, 0,1 puntos porcentuales por encima del registro de septiembre y más del doble del nivel observado a inicios de 2024.

Si se consideran también los préstamos en dólares, el ratio de crédito total al sector privado alcanzó el 12,1% del PBI, lo que refleja la creciente importancia de la cartera crediticia del sistema financiero en la economía.

Julián Sanclemente, CEO y cofundador de Alprestamo, consideró a este rebote como “una combinación de ambos factores, pero con un claro componente poselectoral”. Según explica, las elecciones de octubre generaron una pausa precautoria en septiembre, “y una vez disipada la incertidumbre política —con un resultado que reforzó la continuidad del programa económico—, se liberó demanda reprimida, especialmente en líneas comerciales de corto plazo”.

Para el cierre del año, Sanclemente anticipa “una aceleración adicional del crédito bancario (potencialmente por encima del 2-3% real mensual acumulado en el bimestre), impulsada por la baja sostenida de tasas , mayor liquidez bancaria y el respaldo del acuerdo cambiario con EE.UU., que reduce el riesgo percibido y habilita a los bancos a prestar con mayor confianza”.

Los adelantos exhibieron un crecimiento mensual de 8,1% s.e. a precios constantes, destacándose como los principales impulsores de la recuperación del crédito. Los documentos descontados registraron un aumento de 2,9% sin estacionalidad, mientras que los documentos a sola firma continuaron mostrando una contracción de 3,1% real s.e.

El ejecutivo explicó que “paradójicamente, la incertidumbre electoral actuó como catalizador del crédito comercial de corto plazo”. Según detalla, muchas empresas postergaron decisiones de inversión de mediano plazo hasta conocer el resultado electoral, “pero necesitaban financiar de forma inmediata su capital de trabajo”. Los adelantos en cuenta corriente y documentos a sola firma son instrumentos ágiles que “permiten cubrir desfases transitorios sin comprometerse a largo plazo en un contexto volátil”.

Una vez confirmado el resultado electoral el 26 de octubre, “se desató una ola de normalización que explica el salto del +8,1% real”, agrega el CEO de Alprestamo. En la plataforma observaron un comportamiento similar: “Consultas por financiación de corto plazo se dispararon en la segunda quincena del mes”.

Sobre el traslado de esta demanda a plataformas no bancarias, Sanclemente confirmó que “en octubre vimos un incremento notable en solicitudes de préstamos de corto plazo y para capital de trabajo en Alprestamo, precisamente porque las plataformas fintech ofrecían aprobación en horas”. Este “efecto derrame” fue particularmente notorio durante las semanas de mayor incertidumbre electoral, cuando empresas buscaban liquidez inmediata. En noviembre, sin embargo, esa tendencia se moderó ligeramente con el retorno de flujos al sistema regulado, aunque la plataforma sigue “captando un segmento importante de pymes y monotributistas que valoran la velocidad y la accesibilidad digital”.

Préstamos con garantía real: el boom hipotecario

Los préstamos con garantía real continuaron su trayectoria ascendente con 17 meses de crecimiento ininterrumpido, registrando una expansión mensual de 4,5% s.e. a precios constantes en octubre.

El crédito hipotecario lideró nuevamente con un crecimiento de 8,3% s.e. real frente a septiembre. Los préstamos para la compra de vivienda acumulan un incremento de 285,8% en los últimos 12 meses, con el grueso del crecimiento explicado por los créditos hipotecarios ajustables por UVA.

Los préstamos prendarios registraron un incremento mensual de 1,1% s.e. a precios constantes y resultaron 69,9% mayores al nivel de un año atrás en términos reales.

Para Sanclemente, el boom hipotecario es "uno de los indicadores más potentes de recuperación de confianza y de poder adquisitivo real". La combinación de inflación en desaceleración, tasas de interés reales positivas pero en baja, y salarios que empiezan a recuperarse, “está haciendo viable nuevamente el sueño de la casa propia para la clase media”.

Créditos al consumo: variaciones menores

Los préstamos al consumo presentaron variaciones poco significativas en octubre. Los préstamos personales registraron una caída a precios constantes de 0,9% s.e., aunque acumularon un aumento interanual de 80,4%. Por su parte, las financiaciones en tarjetas de crédito mostraron un leve incremento en términos reales de 0,8% mensual s.e. y en los últimos 12 meses acumularon un aumento de 33,9% real.