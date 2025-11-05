Cristian Girard destacó la baja de la patente y la reducción del Inmobiliario en la nueva Ley Impositiva 2026

Durante la presentación ante legisladores bonaerenses de los proyectos de Presupuesto 2026 , Ley Impositiva y solicitud de endeudamiento 2026, el titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires ( ARBA ) , Cristian Girard , acompañó al ministro de Economía, Pablo López , y a las autoridades de ambas cámaras, Verónica Magario y Alexis Guerrera , en la Legislatura bonaerense .

Girard destacó que la Ley Impositiva 2026 “es un engranaje más dentro de la concepción general que tenemos desde el gobierno provincial sobre el rol del Estado y de cómo, a partir de su intervención, puede mejorar las condiciones de vida, ampliar derechos y sostener una sociedad más justa y solidaria”.

El funcionario explicó que la iniciativa profundiza la progresividad de los impuestos patrimoniales y mantiene una visión pro producción y empleo en el tributo a Ingresos Brutos . En ese marco, subrayó que se conserva la estructura del Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural de la ley anterior, sin modificaciones en tablas ni alícuotas, lo que implica una disminución real de la carga fiscal para el 100% de las partidas .

“El contexto económico es crítico para las y los bonaerenses, por eso esta ley dialoga con esa realidad: no incluye cuotas adicionales ni aumentos en el Inmobiliario, lo que representa un alivio concreto para las familias y el sector rural ”, señaló Girard.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la baja de la Patente Automotor , que beneficiará a tres de cada cuatro bonaerenses. “Estamos bajando nominalmente la patente al 75% de las y los propietarios de vehículos. Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que en la Ley Impositiva 2024, gracias a una reformulación de las tablas”, destacó.

En detalle, la Provincia de Buenos Aires pasará de una tabla de 15 tramos con una alícuota mínima de 3,64% y máxima de 5%, a una tabla de 5 tramos, con una alícuota mínima de 1% y máxima de 4,5%. De esta manera, la provincia quedará entre las de menor costo de patente del país, muy por debajo de CABA, donde las alícuotas oscilan entre 1,6% y 8%.

autos cero kilometro ventas (7).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Girard explicó que esta medida corrige los saltos de alícuota que se habían generado por la suba del precio de los vehículos y la falta de actualización durante 2025. “Esta modificación recompone la equidad, protege a los sectores medios y evita que la presión impositiva recaiga desproporcionadamente sobre ellos”, afirmó.

Ingresos Brutos

Respecto al impuesto de Ingresos Brutos, el titular de ARBA reafirmó la continuidad de una política de alivio para PyMEs y sectores medios, junto con una mayor fiscalización sobre actividades de alta capacidad contributiva. “Seguimos fortaleciendo la progresividad y modernizando la administración tributaria con herramientas digitales que permiten una recaudación más eficiente sin ahogar la producción ni el consumo”, puntualizó.

Finalmente, Girard remarcó el espíritu general de la Ley Impositiva 2026: “Es una norma que acompaña a quienes producen y trabajan, reduce la carga sobre los patrimonios medios y reafirma el principio de que en la Provincia de Buenos Aires paguen más quienes más tienen, para que todas y todos podamos vivir mejor”.