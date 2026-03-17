Créditos: advierten que el crecimiento de la mora de individuos podría gatillar un riesgo en el sistema

Desde hace algunas semanas los analistas comenzaron a alertar sobre un incremento del nivel de endeudamiento de empresas pero especialmente particulares, y en consecuencia una fuerte suba de la mora en los créditos . La novedad ahora es que ese volumen de atrasos podría empezar a afectar a los acreedores.

No hay riesgo de que golpee a los bancos, con balances muy sólidos desde hace muchos años y negocio diversificado, pero los que están en la mira son las fintechs o préstamos de billeteras digitales.

Este martes el portal La Política Online (LPO) publicó un posteo en el que refiere al impacto que podría sufrir Ualá ante una supuesta suba de la morosidad de su cartera, incluyendo foto de su presidente Pierpaolo Barbieri.

"Una corrida de impagos que supera el 40% complica a Ualá", titula el post, que menciona además que la morosidad del sistema financiero dejó de ser algo marginal para colocarse en el centro de la escena.

"Los impagos en créditos a familias ya superan el 10%. Es el umbral que el sistema financiero toma como zona de estrés", apuntan LPO. Y agrega que "cuando se cruza (ese umbral) el problema se vuelve sistémico".

De Fintech a banco

Desde Ualá aseguraron a MDZ que hace ya unos meses la compañía cambió la modalidad de otorgamiento de los créditos, pasando de la anterior Alau, una Fintech que ofrece cuentas de pago, tarjetas prepagas y servicios financieros con tecnología a Ualá Bank, un banco regulado por normativas de la Banco Central de la República Argentina.

En ese pasaje, los créditos al día y los "clientes buenos" fueron pasados de la Fintech al banco, por lo que si el informe toma los datos de la Fintech, allí quedan mayormente los morosos o clientes con atrasos en los pagos, por lo que "el dato no refleja la realidad de la cartera de Ualá".

Esto se completa con que los nuevos préstamos, que se mantienen al día y en regla, son otorgados desde el banco, quedando al margen de las estadísticas de morosidad de las Fintech. "Hay morosidad en el sistema y está creciendo pero no pone en riesgo a Ualá", aseguraron en la compañía.

Morosidad en alza

Consultado por los niveles actuales de morosidad de Ualá, fuentes de la empresa destacaron que, en principio, la morosidad de los individuos (cerca de 10%) es mayor al de las empresas y las Fintech está por encima, en torno al 20%.

Los datos oficiales del BCRA relevan hasta diciembre de 2025. "Desagregando por segmento, la mora de las financiaciones a los hogares ascendió a 9,3% de la cartera destinada a este tipo de deudores, mientras que el indicador de irregularidad de las financiaciones a las empresas se situó en 2,5%", señala el último informe sobre bancos del BCRA.

En este punto, desde Ualá destacan que en enero la morosidad llegó a 38% pero medido por write-off (es el es proceso por el cual los bancos, tras determinado tiempo de incobrabilidad, eliminan de sus balances los créditos impagos) les da 18%, mientras que en febrero quedó en 40% y con write-off el 17%, mientras que para Fintech el promedio del sistema es de 20%.