Creció el comercio bilateral entre Argentina y Brasil después de ocho meses

La actividad comercial entre Argentina y Brasil registró en marzo un crecimiento interanual del 13,1% tras varios meses de retrocesos. Según datos del último informe de comercio bilateral elaborado por la Cámara Argentina de Comercio ( CAC ), el intercambio total alcanzó los US$2.597 millones durante el tercer mes del año. Esta cifra implicó una mejora del 1,5% frente a marzo de 2025 y un salto significativo del 36,2% en comparación con febrero de 2026.

A pesar del repunte en la actividad, el saldo comercial para Argentina continuó siendo deficitario, con un rojo de US$ 342 millones.

Uno de los datos más relevantes del informe es la recuperación de las exportaciones argentinas hacia Brasil, que crecieron un 13,1% interanual y totalizaron US$1.128 millones. Se trata del primer avance tras ocho meses consecutivos de caídas.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por mayores envíos de vehículos para transporte de mercaderías y usos especiales, petróleo y productos lácteos como leche y crema.

En tanto, las importaciones desde Brasil sumaron US$1.470 millones en marzo, con una caída interanual del 5,9%. La disminución se explicó, en gran medida, por menores compras de vehículos, autopartes y combustibles derivados del petróleo.

Continúa el déficit comercial

En el acumulado del primer trimestre de 2026, el saldo entre ambos países arrojó un déficit comercial de US$698 millones para Argentina. No obstante, el resultado muestra una mejora considerable frente al mismo período de 2025, cuando el rojo había alcanzado los US$1.276 millones.

En términos de posicionamiento internacional, Argentina se ubicó como el cuarto mayor proveedor de Brasil, por detrás de China (incluyendo Hong Kong y Macao), Estados Unidos y Alemania. Al mismo tiempo, se consolidó como el tercer principal destino de las exportaciones brasileñas, solo superado por China y Estados Unidos.

El desempeño global de Brasil en comercio exterior tuvo una dinámica positiva. En marzo de 2026, las exportaciones del país crecieron un 10% interanual, mientras que las importaciones avanzaron un 20,1%. Como resultado, la balanza comercial brasileña cerró con un superávit de US$405 millones, acumulando así 13 meses consecutivos con saldo positivo.