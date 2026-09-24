Coninagro nació para dar voz a quienes producen y sostienen las comunidades del interior

CONINAGRO celebró su 70° aniversario en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, con la presencia de autoridades nacionales, provinciales, productores y dirigentes del sector agropecuario. Durante el encuentro, su presidente, Lucas Magnano, repasó la historia de la entidad, planteó los desafíos actuales y ratificó su compromiso con productores y cooperativas.

Respecto a la realidad que atraviesan actualmente las economías regionales, el presidente Lucas Magnano aseguró que el campo argentino enfrenta importantes desafíos, entre ellos costos elevados, dificultades de financiamiento, presión impositiva, infraestructura insuficiente, caminos rurales que muchas veces se vuelven intransitables, incertidumbre climática y mercados cada vez más exigentes.

Según explicó, son problemáticas que la entidad conoce de cerca porque forman parte de la realidad cotidiana de los productores de las economías regionales de todo el país.

Sin embargo, Magnano también remarcó que existen oportunidades vinculadas a la inversión, el agregado de valor y la participación de jóvenes que apuestan al arraigo y al futuro del cooperativismo.

Posteriormente, Magnano destacó el objetivo que tiene la entidad y afirmó: “CONINAGRO nació con la vocación de dar voz a quienes producen. A quienes trabajan la tierra, a quienes generan empleo, a quienes sostienen nuestras comunidades y a quienes, pese a las dificultades, siguen todos los días apostando por nuestro país”.

Durante estos 70 años, señaló, la entidad acompañó las transformaciones del sector agropecuario argentino manteniendo una convicción: representar al productor con una mirada federal. En este sentido, el presidente de CONINAGRO puso el foco en el rol de la entidad y en la necesidad de continuar acompañando a quienes integran el sector cooperativo.

El compromiso de la entidad de cara al futuro

Por último, y con la mirada puesta en el futuro, el presidente ratificó el compromiso de CONINAGRO con cada productor, cooperativa y federación que integra la entidad. La organización planteó una agenda federal, de diálogo y propuestas, con el objetivo de que producir en el país siga siendo una actividad viable, rentable y sostenible.

Fuente: Coninagro