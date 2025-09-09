Cómo se aplicarán las retenciones de Ingresos Brutos en las billeteras virtuales en PBA y desde cuándo

El Gobierno de Axel Kicillof anunció que, desde el próximo 1° de octubre , entrará en vigencia un nuevo esquema de retenciones para los contribuyentes que utilicen billeteras virtuales . La decisión implica que monotributistas, comerciantes y pequeños empresarios que cobren a través de aplicaciones como Mercado Pago , Personal Pay u otras plataformas digitales, estarán alcanzados por el régimen de Ingresos Brutos .

La provincia de Buenos Aires se adhirió al Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA) , un mecanismo compartido por distintas provincias para aplicar retenciones sobre acreditaciones en cuentas virtuales. Este esquema funciona de manera similar al Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) , que ya se aplica sobre cuentas bancarias tradicionales.

El porcentaje a retener varía entre 0,1% y 5% , de acuerdo con la actividad declarada por el contribuyente. No obstante, se aclaró que no habrá retenciones en transferencias entre dos cuentas del mismo titular.

Desde el Gobierno bonaerense advirtieron que la implementación podría generar situaciones en las que un mismo contribuyente esté alcanzado tanto por el SIRCREB como por el SIRCUPA . En ese sentido, quienes hoy sufren retenciones en cuentas bancarias (CBU) también podrían verlas replicadas en sus cuentas virtuales (CVU).

Qué argumenta el Gobierno bonaerense sobre la medida

Desde Gobierno de Axel Kicillof remarcaron que no se trata de un nuevo impuesto, sino de una actualización normativa. “Lo que se hace es alinear nuestra normativa al resto de las provincias del país. Es una decisión de la Comisión Arbitral, que busca armonizar el sistema tributario. De esta forma, se equipara a las billeteras virtuales con el sistema de retenciones bancarias, el SIRCREB”, explicaron.

Finalmente, desde el Ejecutivo bonaerense señalaron que la medida apunta a ordenar el esquema impositivo: “No es la creación de un tributo adicional, sino una disposición que busca armonizar criterios con el resto de las jurisdicciones y garantizar un tratamiento equitativo para todos los medios de pago”.