Cómo impactará la situación de Venezuela en Mendoza y la actividad petrolera

Incertidumbre, esa es la palabra que define el análisis que se puede hacer hasta el momento sobre la situación de Venezuela y cómo puede impactar en Mendoza , Argentina y la región. Es que la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos podría tener un impacto directo sobre los precios internacionales del petróleo y, en consecuencia, en la mayor parte de las variables económicas del mundo. Sin embargo, en la primera jornada los precios se mantuvieron estables y nadie se anima a hacer un pronóstico.

Más allá de que Nicolás Maduro y Cilia Flores ya tuvieron su primera audiencia ante la la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan, a cargo del juez federal Alvin Hellerstein, donde se declararon inocentes de las acusaciones de narcoterrorismo, y las declaraciones que hizo el propio Donald Trump sobre el control que ejercerán sobre Venezuela hasta su “transición segura, adecuada y juiciosa”, todavía no hay detalles de cómo se dará ese procedimiento.

La primera reacción en el mercado petrolero se vio con el precio del barril de petróleo Brent , que arrancó apenas a la baja y con un precio cercano a los US$ 60. Esto, de acuerdo a los analistas del sector, es que, más allá de lo que está ocurriendo en Venezuela, existe un exceso de reservas a nivel mundial, lo que funciona como un regulador de los valores.

Pero, con la vista puesta en el mediano y largo plazo, si Estados Unidos logra la reactivación de la producción de crudo venezolano -ya sea con su intervención directa o mediante el incentivo de inversión de empresas norteamericanas-, podría esperarse una baja de los precios internacionales.

Off the record, fuentes expertas del sector de los hidrocarburos reconocieron que el impacto en los precios mundiales todavía es muy difícil de descifrar, por ende, todavía es complejo identificar qué podría pasar en Argentina y en Mendoza con esta situación. Como país productor de petróleo, la primera duda que se plantea es en la competencia con Venezuela.

Es que el país caribeño es un gigante dormido. Las reservas petroleras está calculadas en 303.000 millones de barriles, convirtiéndolas en las más importantes del mundo, por encima de Arabia Saudita, Irán, incluso las de Estados Unidos. Hoy, producto de las malas administraciones, la desfinanciación y el uso político de la producción de PDVSA, Venezuela apenas está generando un 30% de petróleo en comparación a 20 años.

Pero al momento de pensar en Venezuela como un competidor, existe un detalle fundamental a marcar con Argentina. Actualmente, Vaca Muerta, el proyecto de hidrocarburos más importante en nuestro país, se ha consolidado como productor de gas, con una formación geológica de diferente naturaleza que las venezolanas que están orientadas al crudo.

venezuela petroleo 2352 La reactivación de la producción de petróleo en Venezuela puede tener consecuencias directas para Argentina y Mendoza. NA

Aun así, en caso de producirse una baja de los precios internacionales podría traducirse en un menor valor de las exportaciones de petróleo en el país, algo que podría trasladarse de manera directa a las inversiones en la zona y el ingreso de divisas por las ventas al exterior.

En el caso de Mendoza, el análisis podría llegar a ser diferente. Es que la naturaleza de la formación mendocina de Vaca Muerta si se asemeja a las formaciones venezolanas, lo que generaría una competencia directa. Con inversiones crecientes en la legua local, de la mano de YPF principalmente, actualmente se encuentra en una fase exploratoria con alto potencial.

Sin embargo, la principal diferencia que podría encontrarse entre Mendoza y Venezuela pasa por la seguridad jurídica. Con el conflicto todavía latente y sin señales claras sobre su resolución en tierras venezolanas ni sobre el plan que se llevará adelante para reactivar el sector petrolero, este punto sí es algo que se ha tratado de llevar a los inversores desde la provincia, más allá del contexto macroeconómico nacional y el color político de turno.

De todas formas, en el corto plazo la expectativa que marcan los mercados a futuro y la Administración de Información Energética de Estados Unidos es que el crudo se mantenga en un precio entre US$ 55 y US$ 60 por barril, en promedio en 2026. Esta cifra generaría bajos márgenes de ganancia y pone en dudas inversiones en Vaca Muerta, que viene de un 2025 récord que dejó una balanza energética con un saldo favorable hasta noviembre de US$ 7.000 millones, un 45% más que el año anterior.

Aun así, el escenario internacional sigue dejando más dudas que certezas, ya que a las incertidumbres planteadas por Estados Unidos se suman las probables respuestas de sus principales competidores, como China o Rusia, que también podrían modificar el panorama geopolítico mundial.