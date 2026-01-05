Con Nicolás Maduro detenido y el caos en Venezuela, ¿qué pasa con el precio del petróleo?

Mientras Venezuela sucumbe ante la caída del dictador y el poder cambia de manos, el mercado del petróleo elige mirar para otro lado y sigue su propio rumbo.

El precio del crudo Brent se muestra a la baja. Foto: petroleo Brent o WTI

El precio del barril de petróleo Brent arrancó la semana en baja. Este lunes cotiza a 60,37 dólares en el mercado de futuros de Londres, lo que representa una caída del 0,62% respecto del cierre del viernes, pese a la fuerte tensión política que se vive en Venezuela tras la intervención armada de Estados Unidos, donde cayó el dictador Nicolás Maduro.

En concreto, el crudo del mar del Norte perdió 38 centavos en el Intercontinental Exchange (ICE), luego de haber cerrado la última rueda a 60,75 dólares.

Según analistas del sector, el mercado petrolero se mantiene relativamente calmo a pesar de lo que ocurre en Venezuela, principalmente por el exceso de reservas de petróleo a nivel global, que actúa como un freno a subas bruscas de precios.

De todos modos, los inversores siguen de cerca la situación en el país caribeño, que cuenta con enormes reservas de crudo y forma parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país pasará a controlar la industria petrolera venezolana, lo que para los especialistas podría traducirse, a mediano y largo plazo, en un aumento de la oferta de crudo en el mercado internacional.