Cómo afecta a los usuarios el límite a las tasas de las billeteras y los fondos comunes de inversión

La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó una regulación clave que afecta de lleno a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) del tipo Money Market. A través de la Resolución General N.º 1092, que comenzará a regir el 1.º de diciembre de 2025, el organismo fijó un límite máximo de 20% para las colocaciones de estos vehículos en operaciones de caución bursátil, los préstamos de muy corto plazo cuyas tasas se dispararon antes de las elecciones.

De acuerdo con el texto oficial, la decisión se alinea con las pautas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La entidad monetaria había advertido a la CNV sobre el fuerte aumento de la presencia de los FCI en el mercado de cauciones, situación que encendió alertas por el riesgo de distorsiones en la implementación de la política monetaria.

El objetivo central es moderar la volatilidad de las tasas de corto plazo y mejorar la transmisión de las decisiones del BCRA, según destacó un análisis de Aurum Valores. Al restringir la posición en instrumentos como las cauciones, la CNV intenta evitar una concentración excesiva de riesgos y resguardar la liquidez del sistema financiero.