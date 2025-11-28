Cómo afecta a los usuarios el límite a las tasas de las billeteras y los fondos comunes de inversión
La resolución de la Comisión Nacional de Valores busca evitar la volatilidad y preservar los márgenes de la política monetaria.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó una regulación clave que afecta de lleno a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) del tipo Money Market. A través de la Resolución General N.º 1092, que comenzará a regir el 1.º de diciembre de 2025, el organismo fijó un límite máximo de 20% para las colocaciones de estos vehículos en operaciones de caución bursátil, los préstamos de muy corto plazo cuyas tasas se dispararon antes de las elecciones.
De acuerdo con el texto oficial, la decisión se alinea con las pautas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La entidad monetaria había advertido a la CNV sobre el fuerte aumento de la presencia de los FCI en el mercado de cauciones, situación que encendió alertas por el riesgo de distorsiones en la implementación de la política monetaria.
El objetivo central es moderar la volatilidad de las tasas de corto plazo y mejorar la transmisión de las decisiones del BCRA, según destacó un análisis de Aurum Valores. Al restringir la posición en instrumentos como las cauciones, la CNV intenta evitar una concentración excesiva de riesgos y resguardar la liquidez del sistema financiero.
Para asegurar la estabilidad, la normativa impone requisitos estrictos de liquidez y plazos:
- Margen de Liquidez del 80%: Los Money Market deberán mantener un margen de liquidez equivalente al 80% de sus posiciones en cartera, constituido en cuentas del BCRA o en bancos autorizados. Esto garantiza liquidez inmediata para cumplir con los rescates de cuotapartistas.
- Plazos de Vencimiento: Los activos deberán tener un vencimiento no mayor a 95 días desde su adquisición, y la vida promedio ponderada de la cartera no podrá exceder los 35 días corridos.
Además del tope del 20% en cauciones, se segmentaron los límites para otros activos:
- FCI Clásicos: Podrán destinar hasta un 35% de la cartera a activos valuados a devengamiento.
- FCI Dinámicos: Tienen un límite de 30% para activos a devengamiento y un máximo del 20% para plazos fijos precancelables bajo ciertas condiciones.