Coca Cola lanza su campaña "Nos une el país que queremos" para mostrar su cadena de valor en Argentina

Coca Cola Argentina presentó “ Nos une el país que queremos ”, una campaña que busca mostrar la cadena de valor que desde hace 84 la empresa montó en la Argentina y el impacto económico y productivo que tiene esta actividad para sus proveedores, distribuidores, comercios y consumidores.

En la actualidad el Sistema Coca-Cola cuenta con 13 plantas productivas, 65 centros de distribución y presencia en más de 264.000 comercios en todo el territorio nacional. Según informó la empresa, toda su cadena de valor genera más de 150.000 empleos directos e indirectos.

El sistema está integrado por Coca-Cola Argentina y sus cuatro socios embotelladores: Coca-Cola Andina, Coca-Cola FEMSA, Arca Continental y Reginald Lee. La red abarca distintas etapas, desde la producción de insumos y la elaboración de bebidas hasta su distribución y comercialización.

La campaña pone el foco en el entramado de actividades que intervienen antes de que los productos lleguen a los consumidores. Entre ellos se encuentran industrias proveedoras, transportistas, distribuidores, comercios, recicladores, emprendedores, organizaciones y trabajadores.

“Nuestro impacto va mucho más allá de elaborar bebidas. Somos parte de una cadena de valor que conecta empresas, comercios y comunidades, genera oportunidades e impulsa la producción y el desarrollo local”, afirmó Antonella Pelizzari, directora senior de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola para Argentina y Uruguay.

Una recorrida por toda la Argentina

La iniciativa recorrerá distintas regiones del país para mostrar casos vinculados con esa cadena de valor y la participación de empresas y comunidades locales. El objetivo es destacar el efecto de la actividad de la compañía sobre el empleo y la producción en diferentes puntos de la Argentina.

Además de su actividad industrial y comercial, Coca-Cola señaló que desarrolla iniciativas vinculadas con la reducción del contenido de azúcar de sus bebidas, el reciclaje de envases, la conservación de agua, el abastecimiento sostenible y la reducción de emisiones de carbono a lo largo de su cadena de valor.

En la Argentina, la compañía comercializa marcas como Coca-Cola, Sprite, Fanta, Cepita Del Valle, Aquarius by Cepita, Bonaqua y Benedictino, entre otras. La producción y comercialización se realiza junto con sus cuatro socios embotelladores.

Con la nueva campaña, la compañía busca mostrar la dimensión de una red que conecta producción, distribución y consumo en distintas regiones del país y que, de acuerdo con los datos difundidos por la empresa, alcanza a más de 264.000 comercios y genera más de 150.000 empleos directos e indirectos.