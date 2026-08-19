Coca Cola lanza su campaña "Nos une el país que queremos" para mostrar su cadena de valor en Argentina
Coca Cola emprende una campaña que recorrerá todo el paiís para mostrar en valor su cadena de valor y los 150.000 empleos que genera en Argentina
Coca Cola Argentina presentó “Nos une el país que queremos”, una campaña que busca mostrar la cadena de valor que desde hace 84 la empresa montó en la Argentina y el impacto económico y productivo que tiene esta actividad para sus proveedores, distribuidores, comercios y consumidores.
En la actualidad el Sistema Coca-Cola cuenta con 13 plantas productivas, 65 centros de distribución y presencia en más de 264.000 comercios en todo el territorio nacional. Según informó la empresa, toda su cadena de valor genera más de 150.000 empleos directos e indirectos.
El sistema está integrado por Coca-Cola Argentina y sus cuatro socios embotelladores: Coca-Cola Andina, Coca-Cola FEMSA, Arca Continental y Reginald Lee. La red abarca distintas etapas, desde la producción de insumos y la elaboración de bebidas hasta su distribución y comercialización.
La campaña pone el foco en el entramado de actividades que intervienen antes de que los productos lleguen a los consumidores. Entre ellos se encuentran industrias proveedoras, transportistas, distribuidores, comercios, recicladores, emprendedores, organizaciones y trabajadores.
“Nuestro impacto va mucho más allá de elaborar bebidas. Somos parte de una cadena de valor que conecta empresas, comercios y comunidades, genera oportunidades e impulsa la producción y el desarrollo local”, afirmó Antonella Pelizzari, directora senior de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola para Argentina y Uruguay.
Una recorrida por toda la Argentina
La iniciativa recorrerá distintas regiones del país para mostrar casos vinculados con esa cadena de valor y la participación de empresas y comunidades locales. El objetivo es destacar el efecto de la actividad de la compañía sobre el empleo y la producción en diferentes puntos de la Argentina.
Además de su actividad industrial y comercial, Coca-Cola señaló que desarrolla iniciativas vinculadas con la reducción del contenido de azúcar de sus bebidas, el reciclaje de envases, la conservación de agua, el abastecimiento sostenible y la reducción de emisiones de carbono a lo largo de su cadena de valor.
En la Argentina, la compañía comercializa marcas como Coca-Cola, Sprite, Fanta, Cepita Del Valle, Aquarius by Cepita, Bonaqua y Benedictino, entre otras. La producción y comercialización se realiza junto con sus cuatro socios embotelladores.
Con la nueva campaña, la compañía busca mostrar la dimensión de una red que conecta producción, distribución y consumo en distintas regiones del país y que, de acuerdo con los datos difundidos por la empresa, alcanza a más de 264.000 comercios y genera más de 150.000 empleos directos e indirectos.