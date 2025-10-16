Cierre de empresas: se perdieron más de 18.000 empleadores durante la gestión de Milei

Durante los primeros dieciocho meses del gobierno de Javier Milei , el mercado laboral formal argentino mostró una marcada retracción tanto en la cantidad de empleadores , producto del cierre de empresas , como en el número de trabajadores registrados .

Según un informe elaborado por el CEPA (Centro de Economía Política Argentina) con base en los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y julio de 2025 se registró una pérdida de 18.083 empleadores y 253.728 puestos de trabajo formales , lo que equivale a la desaparición de casi 30 empresas y más de 416 empleos por día.

La cantidad de empleadores con personal registrado pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 494.274 en julio de 2025, marcando una baja del 3,5%. El impacto fue especialmente fuerte en las pequeñas y medianas empresas, que explican el 99,6% del total de las bajas.

El rubro Transporte y Almacenamiento fue el más afectado, con una pérdida de 4.468 empleadores, equivalente a una caída del 11,3%. Le siguieron Comercio, con 3.131 menos; Servicios inmobiliarios, con 2.829; Servicios profesionales, científicos y técnicos, con 1.952; Industria manufacturera, con 1.795, y Construcción, con 1.737 empresas menos.

En paralelo, la cantidad de trabajadores registrados también retrocedió un 2,6%, al pasar de 9.857.173 a 9.603.445. En total, se destruyeron 253.728 empleos formales, un promedio de más de 416 por día desde el inicio de la gestión.

El sector de la Construcción encabeza la pérdida de puestos, con 83.803 trabajadores menos, seguido por Administración pública y defensa (-75.435), Transporte y Almacenamiento (-55.259) e Industria manufacturera (-49.738). En términos relativos, la construcción fue la más castigada, con una caída del 17,6% en el empleo formal.

Grandes empresas, las que más empleo recortaron

Aunque la mayoría de las empresas que cerraron o redujeron su actividad son pequeñas y medianas, las grandes compañías fueron las que más personal despidieron. Según el informe, el 65,6% del total de los puestos perdidos (166.538) corresponde a firmas con más de 500 trabajadores, mientras que las de menor tamaño explican el 34,4% restante (87.190 empleos).

En proporción, las grandes empresas achicaron sus plantillas un 3,5%, mientras que las más chicas lo hicieron un 1,7%.

El informe concluye que, durante los primeros meses de gobierno de Milei, el mercado laboral formal experimentó un retroceso sostenido, con pérdidas simultáneas de empresas y puestos de trabajo en la mayoría de los sectores.

La tendencia, advierte el análisis, refleja un deterioro del tejido productivo y las dificultades de las empresas para sostener el empleo en un contexto de ajuste fiscal, caída del consumo y enfriamiento de la actividad económica.