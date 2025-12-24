Centro de control en tiempo real de YPF: el secreto detrás de la modernización de la refinería de La Plata

Continuando con su plan de modernización de la refinería La Plata, YPF inauguró una sala de control de operaciones de última generación. La Real Time Operations Room (RTOR) es un espacio que integra todas las operaciones del Complejo en tiempo real con el foco puesto en lograr mayor eficiencia, incrementar la productividad y mejorar la seguridad.

Bajo esta decisión estratégica la RTOR está pensada como un centro neurálgico, en el que "ingenieros y operadores trabajan de manera coordinada para reducir los tiempos entre la detección de un desvío y la corrección del proceso", señalaron fuentes de la petrolera estatal.

Hasta ahora el monitoreo se realizaba de manera independiente en las distintas unidades del Complejo. Así, las nuevas instalaciones que apuntan a la integración contribuirán a optimizar el rendimiento, la mejora de la respuesta y volver más rápido al punto óptimo de operación, destacaron.

“Con la RTOR damos un paso estratégico hacia el futuro. No se trata solo de tecnología, sino de cómo cuidamos a nuestra gente y hacemos más eficiente cada proceso. Queremos que YPF sea reconocida por su excelencia operativa y por liderar la transformación energética en la región”, aseguró Horacio Marín , presidente y CEO de la petrolera.

La puesta en operaciones de la RTOR se enmarca en la celebración por los 100 años de operación continua de la Refinería de La Plata. Este complejo industrial es el más grande del país y uno de los mayor envergadura de América del Sur.

La Refinería de YPF en La Plata cumplió 100 años de operaciones ininterrumpidas y fue distinguida por eso.

Fue inaugurado en 1925, bajo la conducción del ingeniero Enrique Mosconi. Con los años este polo energético se convirtió en el corazón de la matriz de combustibles de la Argentina, al punto que hoy es responsable del 41% de la oferta de naftas y el 39% del gasoil que se consumen en el país.

El dato relevante es que con esta infraestructura, la petrolera mejora su capacidad para identificar condiciones de riesgo en menos tiempo de manera integral, priorizando la seguridad y la confiabilidad de las instalaciones.

YPF RTOR La Plata

Desde la compañía consideran que la nueva sala más que una obra, es el corazón de una cambio de paradigma. A partir de tecnología de última generación y conectividad avanzada habrá sistemas que facilitan la toma de decisiones basadas en datos.

"La interacción directa con el Real Time Intelligence Center (RTIC) potencia el monitoreo continuo y la capacidad de anticipar escenarios, consolidando a YPF en la vanguardia operativa de la región", remarcaron desde la compañía.

Los números del RTOR

• 180 km de fibra óptica

• 16 km de canalizaciones

• 4 km de bandejas

• 20 toneladas de soportes.

• 30 tableros de control en la sala, además de áreas de ingeniería, salas de reuniones, espacios para comunicaciones y servicios, todo diseñado para garantizar continuidad operativa y confort para los equipos.