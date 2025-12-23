Carrera contra el dólar y la inflación: cuáles fueron las cinco inversiones más rentables en 2025

La clásica pulseada entre tasa de interés y dólar en los mercados financieros tuvo este año un nuevo capítulo, tenso como es de suponer en un año electoral, en el que la única certeza que tuvieron los inversores es que la inflación ya había tomado, incluso a principios de año, un sendero descendente hacia la estabilización.

Un informe de fyoCapital, división inversiones financieras de fyo, comercializadora de granos y de soluciones para el agro, señaló que a diferencia de lo que había ocurrido en 2024, cuando la mayor presión en el mercado estuvo centrada en "esquivar" los efectos de una posible devaluación, cosa que finalmente no ocurrió, este año estuvo marcado por un dólar más tranquilo, tasas de interés más bajas y acciones y bonos atravesando un rally alcista durante gran parte del año.

"Sin embargo, la decisión entre tasa fija o dólar otra vez no estaba tan clara", señala el documento, dejando abierta la pregunta sobre el derrotero que tuvieron los principales activos a lo largo de 2025.

Siguiendo la tendencia que había dejado diciembre, si un inversor se hubiera inclinado optado por hacer tasa en pesos comprado una letra capitalizable del Tesoro en la primera rueda del año (por ejemplo, el bono T13F6), tendría hasta hoy un rendimiento del 27,3% directo. Si en lugar de eso, hubiera comprado dólares , y hoy los hubiese vendido, el rendimiento hasta hoy hubiera sido de un 29%", explica fyo Capital.

En este sentido, señala que en 2025 la estrategia de hacer carry trade con Lecaps tuvo una pérdida en moneda dura de 1,68% en dólares . moneda dura. pero si además, estos dólares los hubiera invertido en un instrumento dolarizado de bajo riesgo como por ejemplo una Obligación Negociable (ON), con un rendimiento cercano al 5%, la pérdida hubiera llegado a 6,68%.

En cuanto a los plazos fijos y otros activos que suelen utilizarse para cubrirse de la inflación, hasta el momento tuvieron rendimientos del 39% y 42,9% respectivamente, por encima de la variación de precios en la economía argentina y también con mejor resultado que los dos casos mencionados con anterioridad.

La opción del plazo fijo

Considerando una inflación efectiva acumulada en lo que va del año del 26,3%, "tanto el plazo fijo, como los bonos CER fueron una muy buena opción como cobertura ante la inflación y la devaluación, superándolas por más de 10 puntos", remarcan los analistas de fyoCapital. Y agregaron que "las Lecaps apenas superaron a la inflación y no lograron alcanzar a la devaluación por 1,6 puntos porcentuales".

En cuanto al mercado accionario los analistas dejaron en claro que los papeles de empresas argentinas terminaron el año recuperando terreno, pese a los cual no les alcanzó para cerrar un año positivo.

"Desde la primera rueda del año hasta hoy el índice Merval tuvo un rendimiento negativo de 4,8% medido en dólares. Un análisis más en detalle de los movimientos durante este período nos permite ver que el índice tocó un máximo anual (y de la gestión de Milei) el 7 de enero en US$2435, desde donde empezó a corregir casi sin parar hasta el 19 de septiembre que tocó los US$1064. Desde allí, a partir de las elecciones de octubre, tuvo lugar un fuerte rebote hasta llegar a los US$ 2040 actuales", indicaron.

Sectores en la lupa

A nivel de sectores, las empresas energéticas son las que picaron en punta, con los papeles de Central Puerto y Transener con rendimientos de 17,81% y 18,38%, respectivamente. Por su parte, los de peor rendimiento fueron Edenor y Metrogas, c con bajas de 30,61% y 28,29%.

Pero en un contexto de fuerte baja del precio del petróleo, los que sufrieron fueron los valores de las acciones, que "estos activos actualmente se encuentren en precios muy por encima de los del año 2023, pero todavía por debajo de los máximos alcanzados a inicios del presente año". El petróleo fue uno de los grandes perdedores del año, señala fyoCapital.

El sector financiero, en tanto, atravesó un año complejo, con un rendimiento promedio acumulado del año marcando una "caída en dólares del 15,47%, cotizando todas sus acciones por debajo de su precio a comienzos del año".

Commodities

Otro sector con números en rojo es el de materiales, reflejando la caída de actividad en la construcción. Tuvo un comportamiento un poco más volátil, llegando a la actualidad con un rendimiento acumulado en dólares en el año de -14,68%.

Y en cuanto a las materias primas, sin dudas, el oro fue el rey. "Uno de los grandes ganadores de 2025 fue el oro, que ha acumulado un rendimiento del 62%, impulsado por el hecho de que este activo se volvió el refugio de valor, quitándole ese puesto a los bonos del Tesoro de EE.UU.", aclaró el documento.