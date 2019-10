Cancelan el ambicioso celular que prometía una pantalla holográfica

El fabricante de cámaras profesionales RED que realizaba el proyecto de su smartphone con "pantalla holográfica": Hydrogen, lo canceló. Así lo confirmó Jim Jannard, fundador de la compañía, quien también se retira de la empresa debido a problemas de salud.

El Hydrogen One fue el único smartphone que lanzó la empresa. En su momento, prometió revolucionar el mercado con la integración de una "pantalla holográfica". El dispositivo no proyectaba un holograma, pero permitía visualizar contenido 3D sin lentes no importando desde qué ángulo se visualizara la pantalla.

Sumándose a la tecnología del panel, también prometieron un sistema fotográfico al nivel de sus cámaras profesionales, un diseño "robusto" y hasta un sistema de módulos para ampliar sus capacidades, algo similar a los Moto Mods de Motorola.

El recibimiento en el consumidor no fue el que RED esperaba, y de hecho se dijo que se estaba trabajando en una segunda generación con un diseño hecho desde cero. Pero al final el proyecto ha terminado aquí, con Jannard confirmando su muerte definitiva y dejando en claro que la entrada de una nueva empresa al mercado de los smartphones es peligrosa.