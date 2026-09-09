Canasta básica: una familia necesitó en agosto más de $1,6 millones para ser clase media en CABA

Para cubrir la canasta básica y superar la línea de pobreza en CABA, una familia necesitó $1.651.798 en agosto; para ser clase media.

Una familia tipo de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) necesitó ingresos de al menos $1.651.798 durante agosto para superar la línea de pobreza, según los datos de Canasta Básica Total (CBT) difundido por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

Para ubicarse dentro del segmento considerado de clase media, el grupo familiar compuesto por 2 adultos y 2 menores tuvo que alcanzar los $2.603.556 mensuales. En tanto, el umbral de indigencia, medido por la Canasta Básica Alimentaria (CBA), quedó establecido en $903.930.

Los valores registraron aumentos durante agosto en línea con la evolución de los precios. La CBA subió 1,69% respecto de julio y la CBT avanzó 1,74%. En el mismo mes, la inflación porteña fue de 1,7%.

La inflación superó a la canasta básica En términos interanuales, la presión sobre los ingresos fue mayor. La línea de pobreza pasó de $1.229.444 en agosto de 2025 a $1.651.798 un año después, lo que representa un incremento de 34,4%. En el caso de la línea de indigencia, el aumento fue de 36,8%, desde $660.658 hasta $903.930.