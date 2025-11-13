Caen las acciones argentinas y los bonos en Wall Street y el dólar opera estable

Las acciones muestran cierta volatilidad en una rueda en la que prima la calma cambiaria. Toma de ganancias y resultados mixtos en la bolsa local.

Las acciones argentinas muestran un retroceso en la Bolsa de Valores de Nueva York, en sintonía con los bonos soberanos, con números en rojo, aunque en el margen.

Los ADR de empresas argentinas cotizan de hasta 2,8% este jueves, en un escenario financiero en el que los bonos soberanos en dólares también muestran números en rojo. Esto, sin embargo, no se tradujo en un alza del riesgo país, sino lo contrario, marcan do una baja de un punto porcentual adicional, quedando en 604 puntos básicos.

Las acciones locales en Wall Street registran caídas superiores al 3%, con unos pocos papeles en terreno positivo. Los ADR (American Depositary Receipt) de Mercado Libre caen -3,37%, mientras que Edenor retrocede -3,21%, Banco Supervielle -2,48%, Banco Macro -2,28%, Grupo Financiero Galicia -1,90% y BBVA -1,34%.

De esta forma las acciones del sector financiero están este jueves entre las más golpeadas. En el sector energético también se observan caídas en torno al 1%, como el caso de Pampa Energía (-1,56%), Transportadora Gas del Sur (-1,54%), Central Puerto (-1,14%) e YPF (-0,87%).