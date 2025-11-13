Caen las acciones argentinas y los bonos en Wall Street y el dólar opera estable
Las acciones muestran cierta volatilidad en una rueda en la que prima la calma cambiaria. Toma de ganancias y resultados mixtos en la bolsa local.
Los ADR de empresas argentinas cotizan de hasta 2,8% este jueves, en un escenario financiero en el que los bonos soberanos en dólares también muestran números en rojo. Esto, sin embargo, no se tradujo en un alza del riesgo país, sino lo contrario, marcan do una baja de un punto porcentual adicional, quedando en 604 puntos básicos.
Las acciones locales en Wall Street registran caídas superiores al 3%, con unos pocos papeles en terreno positivo. Los ADR (American Depositary Receipt) de Mercado Libre caen -3,37%, mientras que Edenor retrocede -3,21%, Banco Supervielle -2,48%, Banco Macro -2,28%, Grupo Financiero Galicia -1,90% y BBVA -1,34%.
Te Podría Interesar
De esta forma las acciones del sector financiero están este jueves entre las más golpeadas. En el sector energético también se observan caídas en torno al 1%, como el caso de Pampa Energía (-1,56%), Transportadora Gas del Sur (-1,54%), Central Puerto (-1,14%) e YPF (-0,87%).
Noticia en desarrollo