Bitcoin pierde más de US$60.000 y se encamina a una racha negativa que no ocurre desde hace 7 años

El año comenzó con alta volatilidad para Bitcoin . La mayor criptomoneda del mercado rebota luego del desplome que sufrió, que lo llevó a rozar los US$60.000 el 6 de febrero, mínimos en 16 meses, y una pérdida de más de 50% de su máximo histórico en US$126.000 en tan sólo 4 meses.

La cotización actual aún se encuentra lejos de su máximo histórico de US$126.273, que alcanzó el 6 de octubre del año pasado. Así, pierde más del 40% desde su cotización más alta. A su vez, aún pierde un 22% en el año.

Luego de alcanzar los US$60.000, el precio subió. Al cierre de esta nota operaba a US$69.360, aunque la cotización viene "lateralizando" y no logra asentarse por encima de los US$70.000. Al cierre del domingo encadenó la cuarta semana consecutiva a la baja.

Bitcoin ha borrado ahora aproximadamente el 50% de su precio desde que alcanzó máximos históricos de alrededor de 126.000 dólares en octubre, con la caída del 6 de febrero que rozó los US%60.000. Al cierre de esta nota, la pérdida alcanza alrededor del 40%. La criptomoneda encabezó las pérdidas en activos especulativos, ya que la incertidumbre sobre los tipos de interés estadounidenses hizo que los traders se alejaran en gran medida de los activos especulativos.

La confianza hacia las criptomonedas se ha mantenido frágil desde octubre de 2025, con una fuerte desaceleración tanto en los flujos minoristas como institucionales.

Las tensiones geopolítica y la incertidumbre global llevó a los inversores a desprenderse de activos de riesgo y volcarse a activos de refugio.

A eso se suma el golpe que sufrieron las empresas se software debido al avance de la inteligencia artificial. Y a la disparada del "sell-of" que, frente a la caída generalizada, arrastró a que se disparen ventas masivas y acentuara aún más el clima bajista.

bitcoin bitcoins 3.jpg Bitcoin. Imagen generada con Midjourney

Bitcoin cayó en enero por cuarto mes consecutivo y se encamina al quinto

La cotización de Bitcoin arrastra una tendencia bajista desde el último trimestre del año pasado. El precio de la mayor criptomoneda del mercado cayó por cuarto mes consecutivo en enero.

Al cierre del primer mes del año, el activo digital cotizaba a US$78.000 y quedó por debajo de los US$80.000 por primera vez desde abril de 2025.

Así, finalizó el cuarto mes consecutivo a la baja: octubre (-3,9%), noviembre (-17,4%), diciembre (-3,1%).

Para no cerrar febrero a la baja, Bitcoin debe cerra su valor por encima de los US$83.000, aún lejos de los US$69.000 actuales al cierre de esta nota.

Así, se encamina a cerrar el quinto mes consecutivo con caída, algo que no ocurre desde hace siete años. En concreto desde finales de 2018, cuando en ese año registró lo siguiente: agosto 2018 (-9,5%), septiembre (-5,8%), octubre (-4,6%), noviembre (-36,4%) y diciembre (-6,8%).

En aquella oportunidad, el rally bajista se extendió hasta enero de 2019, que volvió a caer un 7,6%.

Bitcoin en 2025

En 2025, el precio de Bitcoin frustró a los inversores frente a las expectativas volcadas por los especialistas. El año pasado cerró con una caída cercana al 8%.

En diciembre de 2025 cerró en torno a US$88.000, frente a unos US$95.000 de diciembre de 2024. De esta manera, y por primera vez en su historia, el activo termina el último año del ciclo del halving con pérdidas.