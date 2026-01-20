Bitcoin cae en la zona de los US$90.000 en plena incertidumbre en los mercados globales

Bitcoin retrocede arrastrado por el rojo en Wall Street debido a la escalada en las tensiones entre Estados Unidos y Groenlandia.

El bitcoin es una de las criptomonedas más populares. Foto: MDZ

Los mercados globales sienten el impacto de la escala en las tensiones entre Estados Unidos y Groenlandia. Los inversores muestran mayor aversión al riesgo y se refugian en el oro y la plata, y escapan de los activos más volátiles como Bitcoin.

En la rueda de este martes, el mercado cripto opera con rojo generalizado: 85 de las 100 principales criptomonedas y todas las 10 principales monedas están en caída.

Al cierre de esta nota, Bitcoin operaba a US$90.225, una caída en torno al 2,5% en las últimas 24 horas.

En tanto, Ethereum (ETH) recorta 3,4% y se ubica en torno a los u$s3.098. Entre las altcoins destacan la pérdida de Ripple (XRP) (-2,5%) y de Solana (Sol) (-3,5%).

En 2025, el precio de Bitcoin frustró a los inversores frente a las expectativas volcadas por los especialistas. El año pasado BTC cerró con una caída cercana al 8%. En diciembre de 2025 cerró en torno a US$88.000, frente a unos US$95.000 de diciembre de 2024. De esta manera, y por primera vez en su historia, que el activo termina el último año del ciclo del halving con pérdidas.