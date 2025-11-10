Banco Supervielle se posiciona como un socio estratégico para la minería

En el medio de la Argentina Mining Cuyo 2025 que se celebró en el pasado mes de octubre en Mendoza, Banco Supervielle presentó su propuesta de valor para la actividad minera, posicionándose como un socio estratégico para toda la industria. Reafirmando su compromiso con el sector, dio a conocer Supervielle + minería : soluciones integrales de punta a punta.

La minería es una de las industrias estratégicas para el crecimiento económico de la Argentina y, desde Supervielle, buscan estar presentes como aliados cercanos y confiables para las empresas que forman parte de esta cadena de valor. La propuesta se basa en una visión integral, pensada no solo para las grandes compañías mineras, sino también para sus proveedores y empleados.

Durante el encuentro, Marcelo Fernández, commercial manager de Banco Supervielle, charló con MDZ Online y brindó durante la entrevista los detalles de esta propuesta y los beneficios que puede encontrar el sector minero en ella.

-Queremos ser un socio estratégico para todo el ecosistema de la minería. Entendemos que esta industria tiene un potencial enorme para el país y estamos comprometidos con acompañar su desarrollo. Este año pudimos comprobar el interés de los inversores por invertir y hacer crecer la actividad minera en Argentina. Por eso estamos en Argentina Mining y continuaremos participando en todos los eventos del sector, porque queremos estar siempre cerca y contribuir al fortalecimiento de esta industria.

-¿Cuál es la propuesta de valor que ofrecen para la minería?

-Primero, creamos una unidad de negocio especializada en minería. Nuestra propuesta de valor se basa en la flexibilidad, la agilidad y, sobre todo, en comprender a fondo el negocio de cada cliente. Ofrecemos soluciones integrales para todo el ecosistema minero, no solo para las operadoras, sino también para sus proveedores.

Las propuestas abarcan desde líneas de inversión y capital de trabajo hasta servicios de cash management, comercio exterior y mesa de dinero. Además, buscamos ofrecer un acompañamiento completo, no solo para las compañías, sino también para sus empleados.

Contamos con una oferta de valor muy competitiva para ellos, que incluye beneficios en supermercados, combustibles y otros rubros, junto con una ventaja diferencial: remuneramos sus cuentas tanto en pesos como en dólares, algo que hoy ningún otro banco ofrece en la Argentina.

-¿Cuáles son las herramientas que hoy tiene para financiarse una empresa minera?

-Tenemos de todo, como cualquier banco tradicional, pero si tengo que destacar nuestras herramientas para el sector minero, lo primero es nuestro producto de capital de trabajo. Ofrecemos un sistema de descuento de facturas mediante el cual adelantamos el pago a los proveedores sin necesidad de notificación y sin costos adicionales. Una vez que la factura es confirmada por la operadora, el proveedor recibe el adelanto de manera inmediata.

En cuanto a las líneas de inversión, somos un banco líder en la financiación de bienes de capital a través del leasing financiero, una herramienta clave que puede gestionarse tanto en pesos como en dólares. Esto permite que los proveedores de exportadores accedan a financiamiento a costos muy competitivos en moneda extranjera.

Además, contamos con líneas garantizadas a través de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Operamos con prácticamente todas las que existen en el mercado —unas 38 de las 40 disponibles—, lo que representa una ventaja significativa para los productores y proveedores que necesitan respaldo para financiar sus proyectos.