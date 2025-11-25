Autorizan una nueva ruta aérea entre Buenos Aires y Florianópolis para la aerolínea Latam Airlines Brasil

En marco de la desregulación de la actividad aérea con la política de "Cielos Abiertos" , el Gobierno habilitó a la empresa Latam Brasil operar una nueva ruta aérea, entre Florianópolis y Buenos Aires. La me mediante la Disposición 41/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, publicada este martes en Boletín Oficial.

La medida permite servicios regulares internacionales tanto de pasajeros como de cargas y representa un paso administrativo concreto dentro del esquema de flexibilización aerocomercial vigente.

"Autorizar a la empresa de bandera brasileña, TAM LINHAS AEREAS S.A, Sucursal Argentina, nombre de fantasía Latam Airlines Brasil para explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, en forma combinada, en la ruta Florianópolis (República Federativa del Brasil) - Buenos Aires (República Argentina) y viceversa", reza el documento oficial.

De esta manera, la incorporación de LATAM al tramo Buenos Aires - Florianópolis intensifica la competencia en uno de los corredores turísticos más dinámicos de la temporada 2025/2026. La nueva ruta se integra a la red actual de la compañía, que ya cuenta con operaciones en los tramos Buenos Aires (Aeroparque) - Porto Alegre y Córdoba - San Pablo.

Acuerdo bilateral con Brasil La resolución 41/2025 se da en el marco de la ejecución del Memorándum de Entendimiento firmado en marzo de 2024 entre Argentina y Brasil.