Wall Street: los bonos y las acciones operan mixtas este martes

En Wall Street los activos argentinos alternan subas y bajas. El dólar muestra avances en varias cotizaciones.

El mercado argentino opera mixto en el comienzo de la bursátil de este martes. En Wall Street, tanto bonos como acciones alternan subas y bajas. El riesgo país avanza al igual que el dólar.

En Nueva York, la deuda soberana en dólares opera mixta, traccionadas a la baja por el Global 2030 (-1,1%). Los bonos bajo legislación local muestran subas generalizadas de hasta 1,2%, como el caso del Global 2029.

En esa línea, el riesgo país sube hasta los 638 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval muestra una leve suba del 0,05%. Las acciones del panel líder operan mixtas, con subas en Sociedad Comercial del Plata (+3,8%) y caídas en Transener (-1,4%).

En la misma tónica cotizan los papeles argentinos en Wall Street. A la baja operan los ADRs de Supervielle (-1,7%) , Macro (-1,6%) y Pampa (-1,5%). Loma avanza 1,7% en Nueva York.