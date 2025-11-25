El dólar oficial y el blue siguen subiendo: a cuánto cotizan este martes
Así se encuentran las principales cotizaciones este martes 25 de noviembre.
El dólar oficial subió 15 pesos este martes tras el fin de semana XXL. Actualmente cotiza a $1.465 para la venta. Por su parte, el dólar blue aumentó 30 pesos y cotiza a $1.455.
En cuanto a los financieros, el dólar MEP cotiza a $1.469 y el contado con liqui a $1.504.
Te Podría Interesar
El Gobierno ya piensa en los vencimientos
El ministro de Economía Luis Caputo está relativamente tranquilo. Sabe que el dinero, de una manera u otra, estará, y que tendrá disponibles unos 4.300 millones de dólares para cumplir con el primeros de los cuatro vencimientos de deuda de peso en los últimos dos años de gestión de Javier Milei.
Ese dinero saldrá de un “repo” (Repurchase Agreement o Acuerdo de Recompra), un aporte directo del swap pactado con los Estados Unidos, con dinero del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), algo de ahorro (no mucho) o un mix de todo esto.