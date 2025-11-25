El dólar oficial y el blue siguen subiendo: a cuánto cotizan este martes

El dólar oficial subió 15 pesos este martes tras el fin de semana XXL. Actualmente cotiza a $1.465 para la venta. Por su parte, el dólar blue aumentó 30 pesos y cotiza a $1.455.

En cuanto a los financieros, el dólar MEP cotiza a $1.469 y el contado con liqui a $1.504.

El Gobierno ya piensa en los vencimientos El ministro de Economía Luis Caputo está relativamente tranquilo. Sabe que el dinero, de una manera u otra, estará, y que tendrá disponibles unos 4.300 millones de dólares para cumplir con el primeros de los cuatro vencimientos de deuda de peso en los últimos dos años de gestión de Javier Milei.