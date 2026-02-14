Argentina tiene recursos de sobra, pero le faltan inversiones: el rol clave de las provincias

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que Argentina es un verdadero supermercado de recursos renovables y no renovables: alimentos, energía, minerales y conocimiento. Sus góndolas están repletas de oportunidades, pero escasean los compradores. O, mejor dicho, los repositores casi no tienen que reabastecerlas, porque la demanda es baja.

¿Y por qué la demanda es escasa? No hay una sola respuesta, pero sí un conjunto de razones que se entrelazan: una infraestructura logística insuficiente, una macroeconomía aún en proceso de consolidación, reformas estructurales que se hacen esperar, un sistema impositivo complejo, un grado elevado de aislamiento económico, una falta de apertura comercial sostenida y, sobre todo, una dirigencia política, empresarial y sindical que muchas veces prefiere la comodidad de lo conocido antes que el desafío del cambio.

Mientras tanto, el mundo atraviesa su propio laberinto. Las cadenas de suministro globales se han vuelto frágiles y vulnerables. Asia y el Indo-Pacífico siguen desconectados de Europa, mientras que China y Estados Unidos continúan su pulso comercial, lo que afecta a sus socios y reordena las rutas del comercio global.

Sin embargo, en medio de este contexto global incierto, surgen algunas perlitas que merecen atención. Según la OCDE, Argentina figura entre los diez países con mayor crecimiento proyectado para 2026, ocupando el quinto puesto con un 4,3%. Sorprende —y entusiasma— ver al país apenas detrás de China, que aparece cuarta con un 4,34%. En esa lista, curiosamente, no figuran ni Estados Unidos, ni Canadá, ni México.

Una primera lectura sugiere que China ha logrado diversificar sus cadenas de valor mucho más que los Estados Unidos, mientras que Argentina , salvando las abismales diferencias, empieza a cosechar algunos frutos de las reformas que logró implementar.

Pero lo esencial, lo que permitirá al país subirse definitivamente al tren del desarrollo sostenible, aún está por hacerse. Y es ahí donde las provincias deben asumir un rol protagónico. No deben esperar la ayuda de la Nación —porque difícilmente llegue—, sino salir al mundo a buscar inversiones.

De manera individual o conjunta, necesitan presentarse con profesionalismo, mostrar una imagen seria y confiable, exponer con transparencia sus limitaciones y, sobre todo, destacar sus oportunidades.

No deben esperar la ayuda de la Nación, sino salir al mundo a buscar inversiones.

Las posibilidades son innumerables

Vaca Muerta, el gas natural licuado, la minería tradicional y del litio, la agroindustria, las energías renovables, el hidrógeno verde, la exploración offshore, entre otras, todas ellas demandan infraestructura: transporte fluvial y marítimo, ferrocarriles, terminales portuarias, rutas, pasos fronterizos, plataformas logísticas, corredores bioceánicos, transporte aéreo y energías marinas. La demanda supera ampliamente a la oferta.

Los gobernadores deberían planificar giras internacionales bien diseñadas, con objetivos claros, presentaciones en inglés profesional, referentes de peso y una imagen sólida de cambio. Ejemplos sobran: México y Canadá llevan años trabajando para reducir su dependencia comercial de Estados Unidos.

En este escenario, Argentina y el Mercosur tienen la oportunidad de reactivar acuerdos como el Mercosur-EFTA y Mecosur-UE, en un momento donde Europa necesita aliados para sus economías verdes y nosotros necesitamos inversiones productivas sostenibles.

Las provincias argentinas no pueden seguir esperando que las llamen. El mundo está lleno de oportunidades, pero también de competencia. Como dicen nuestros vecinos chilenos: “cocodrilo que se duerme, es cartera”.

* Alejandro Arroyo Welbers, director de la Maestría en Supply Chain Management de ITBA.