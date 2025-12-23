Argentina, más inversiones de China en minería de litio

La Argentina prosigue recibiendo inversiones de empresas de China , esta vez tratándose de una compañía con interés en la minería de litio, el llamado oro blanco, con la adquisición a la canadiense Lithium Chile Inc de la filial en nuestro país.

Lithium Chile Inc. ha firmado un acuerdo definitivo de compraventa de acciones con China Union Holdings Ltd. para la venta del 100% de su filial aquí, Argentum Lithium SA, que indirectamente participa en el proyecto de litio Arizaro, en la provincia de Salta, por 175 millones de dólares.

La propiedad definitiva del proyecto Arizaro está en manos de la aprobación regulatoria. La minera canadiense pareciera focalizada en la explotación del litio en Chile, un sector económico que en varios aspectos es un modelo y el mejor gerenciador de la región denominada el Triángulo de Litio con Bolivia y el norte de Argentina .

Spark es un analista económico de Inteligencia Artificial que analiza el presente de Lithium Chile Inc. afirmando que enfrenta "importantes desafíos financieros, con ingresos nulos y flujos de caja negativos que impactan significativamente su calificación".

Si bien el análisis técnico muestra algunas señales positivas, estas son insuficientes para compensar las debilidades financieras. La valoración es moderada, pero carece de rentabilidad por dividendo, lo que limita aún más su atractivo.

Lithium Chile Inc. es una empresa de exploración con sede en Calgary, especializada en activos de litio, principalmente en Sudamérica.

Su cartera incluye el proyecto de litio del salar Arizaro en la provincia de Salta, Argentina, así como diversas propiedades de litio de gran potencial en Chile, lo que la posiciona en el sector de metales para baterías y transición energética.

argentina china Crecen exportaciones de trigo de Argentina hacia China con un embarque descomunal como no sucedía desde los años 90.

Argentina

Exar es el mayor productor argentino de litio, empresa que acaba de presentar una solicitud al gobierno para incorporar el proyecto de expansión de su operación Cauchari-Olaroz al régimen de incentivos para grandes inversiones (RIGI).

El objetivo es asegurar el desarrollo de la segunda fase, duplicar la capacidad de producción y consolidar un plan estratégico de crecimiento. Exar está invirtiendo US$40 millones en una planta piloto de DLE con capacidad de 5.000t/a de LCE, cuyas pruebas comenzarán en el primer semestre de 2026.

Desde su inicio en 2023, Cauchari-Olaroz ha utilizado lagunas de evaporación. La adopción de nueva tecnología forma parte de la estrategia a largo plazo de la empresa. Exar es un consorcio formado por la china Ganfeng Lithium, la canadiense Lithium Argentina (ahora en manos chinas) y la empresa estatal de la provincia de Jujuy Jemse.

Exar es el principal productor de carbonato de litio de Argentina y ha experimentado un rápido crecimiento desde que lanzó sus operaciones en el salar de Cauchari-Olaroz.

FMI DEUDA ARGENTINA yuanes dólares.jpg NA

China

China Union Holdings Ltd. es una empresa dedicada principalmente al desarrollo inmobiliario, la operación y gestión de servicios inmobiliarios. Su actividad de desarrollo inmobiliario abarca proyectos residenciales y comerciales, con especial atención a ciudades con una fuerte actividad económica como Shenzhen y Hangzhou.

Su actividad de operación y gestión de servicios inmobiliarios no solo incluye el arrendamiento de activos inmobiliarios, sino también la prestación de servicios inmobiliarios integrales para proyectos inmobiliarios residenciales y comerciales. La empresa opera principalmente en el mercado chino.

Esta expansión en Argentina es inusual, en tanto el perfil corporativo no se relaciona ni con la minería y menos con el litio, pero no llama la atención que inversores decidan incursionar en las energías impulsadas por el mineral.

Inversiones extranjeras

China Union Holdings Ltd. se constituyó en octubre de 1985 y el Gobierno Municipal de Shenzhen aprobó su cotización en bolsa en noviembre de 1993. El 17 de junio de 1994, cotizó en la Bolsa de Valores de Shenzhen.

Desde su salida a bolsa, la empresa ha experimentado importantes transformaciones en su negocio principal. Comenzó centrándose en la industria de fibras químicas y posteriormente se diversificó hacia los sectores textil y de la confección, petroquímico y inmobiliario.

Ha tomado decisiones audaces y realizado importantes ajustes en su estructura industrial, asegurando una transición fluida de su negocio principal.

Actualmente, el negocio principal de la empresa es el sector inmobiliario integral.