Argentina alcanzó un récord de exportaciones y el Gobierno salió a festejarlo en redes sociales

En el caso de las importaciones crecieron a un mayor ritmo y quedaron cerca del máximo de 2017, de acuerdo al Indec.

En el tercer trimestre de este año, las exportaciones aumentaron 12,9% en cantidades exportadas respecto al mismo período del año pasado. Así, las ventas al exterior alcanzaron un récord histórico y superó al anterior pico que se dio en 2010.

El crecimiento exportador fue impulsado por los productos primarios, que aumentaron 32,3% en cantidades, y por los combustibles y energía, con una suba de 31,5%. Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) mostraron un incremento de 11,8%, mientras que las manufacturas de origen industrial (MOI) descendieron 6,4%.

El índice de cantidades exportadas se ubicó en 153,3 y superó el anterior pico que se dio en ese segundo trimestre de 2010, donde el índice alcanzó 145,9.

Los datos surgen del informe de los índices de precios y cantidades del comercio exterior de bienes correspondientes al tercer trimestre de 2025, que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En cuanto a las importaciones, las cantidades compradas al exterior crecieron 28,3%, con aumentos en todos los usos económicos. Los vehículos automotores de pasajeros registraron la mayor suba, con 117,9%, seguidos por los bienes de consumo (54%) y los bienes de capital (47,1%). De esta manera, el índice de cantidades importadas se ubicó en 279,5 y quedó cerca de superar al máximo histórico de 2017, que se ubicó en 280,2.