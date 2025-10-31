Crece la deuda externa del sector privado por una mayor dinamismo del comercio exterior

La deuda externa del sector privado argentino en el segundo trimestre tuvo un fuerte aumento desde el primer trimestre y llegó a US$107.311 millones al 30 de junio de 2025, lo que representó una suba de US$2.690 millones. El incremento se explicó tanto por la suba de la deuda comercial, que creció US$ 1.798 millones, como por la deuda financiera, que aumentó US$892 millones, según datos oficiales del Banco Central de la República Argentina ( BCRA ).

El principal componente de la deuda externa privada correspondió a las importaciones de bienes, con un stock de US$38.954 millones. Le siguieron los préstamos financieros (US$26.752 millones) y los títulos de deuda en manos de no residentes (US$14.656 millones). Luego se ubicaron la deuda por servicios (US$13.799 millones), las exportaciones de bienes (US$9.688 millones) y la categoría “otra deuda financiera” (US$3.463 millones).

El aumento de la deuda comercial se explicó principalmente por el incremento de la deuda por exportaciones de bienes, que subió US$2.455 millones, compensado parcialmente por las cancelaciones de deuda por importaciones de bienes (-US$ 305 millones) y servicios (-US$352 millones).

En tanto, dentro de la deuda financiera, el aumento se debió al crecimiento de los títulos de deuda (+US$864 millones) y de la categoría “otra deuda financiera” (+US$492 millones), aunque los préstamos financieros mostraron una caída de US$464 millones.

El financiamiento vinculado a importaciones de bienes mostró una leve baja trimestral. Los préstamos entre empresas relacionadas sumaron US$21.850 millones (-US$243 millones), mientras que el resto de los acreedores registró US$17.105 millones (-US$62 millones).

Por sectores, el de fabricación de vehículos automotores concentró el 21% del total (US$8.101 millones), seguido por el comercio mayorista (US$7.950 millones, 20% del total).

En el caso de la deuda por exportaciones de bienes, se observó un fuerte aumento de US$2.455 millones en el trimestre. El sector de elaboración de productos alimenticios lideró con US$ 6.692 millones (69% del total), impulsado por empresas exportadoras de cereales y oleaginosas. El comercio mayorista se ubicó en segundo lugar, con US$1.299 millones (13% del total).

La deuda por servicios alcanzó US$13.799 millones, de los cuales US$10.136 millones correspondieron a acreedores relacionados. Los sectores con mayor participación fueron los de programación y consultoría informática (8% del total), fabricación de vehículos automotores y transporte aéreo (7% cada uno).

En tanto, la deuda financiera externa sumó US$44.871 millones, con una fuerte concentración en el sector de extracción de petróleo y gas natural, que explicó el 35% del total (US$15.787 millones), seguido por suministro de electricidad y gas (8%) y extracción de minerales metalíferos (7%).

Perfil de vencimientos

Las empresas privadas deberán afrontar en los próximos 12 meses vencimientos de deuda comercial por US$60.146 millones y de deuda financiera por US$20.894 millones. Pese al alto volumen de compromisos, el informe del BCRA señaló una mejora en los plazos de la deuda financiera, con mayor peso de los vencimientos a cinco años o más.

La industria manufacturera se mantuvo como el principal sector endeudado, con US$40.263 millones (63% con empresas del mismo grupo), seguida por explotación de minas y canteras (US$25.215 millones) y comercio (US$13.330 millones). Estos tres sectores concentraron alrededor del 73% del total de la deuda externa privada.

Por país, Estados Unidos fue el principal origen de la deuda comercial, con US$12.036 millones (19% del total), seguido por Brasil (US$8.566 millones) y Suiza (US$5.281 millones). En cuanto a la deuda financiera (sin incluir títulos), Estados Unidos también encabezó el ranking con US$6.612 millones, seguido por Países Bajos (US$4.587 millones) y Uruguay (US$2.467 millones).