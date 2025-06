ARCA: el trámite obligatorio de julio que deben hacer los monotributistas

Qué pasa si no hacés la recategorización en ARCA

Las personas que no tuvieron cambios en su actividad o llevan menos de seis meses como monotributistas no deben modificar su categoría. Sin embargo, si corresponde recategorizarse y no se hace, ARCA puede aplicar una recategorización de oficio. Esto sucede cuando detecta acreditaciones, compras o gastos que superan los topes permitidos para la categoría vigente.