ARCA: cómo acceder al blanqueo laboral y qué beneficios tiene

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) puso en marcha la reglamentación del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), una iniciativa destinada a incentivar la formalización de trabajadores no registrados o con registraciones incompletas en el sector privado.

La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5862/2026 y contempla importantes reducciones de deuda previsional y facilidades de pago para los empleadores que adhieran.

El régimen está dirigido a empresas privadas que regularicen relaciones laborales iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026 y que continúen vigentes al momento de la adhesión. También podrán incorporarse casos detectados durante inspecciones laborales, incluso cuando las deudas correspondientes se encuentren en discusión administrativa o judicial y no hayan sido canceladas.

Entre los principales incentivos se destacan las quitas sobre aportes y contribuciones a la seguridad social. Las micro y pequeñas empresas, así como las entidades sin fines de lucro, accederán a una reducción del 90% sobre capital e intereses. En el caso de las medianas empresas, la condonación alcanzará el 80%, mientras que para las grandes compañías y el resto de los empleadores será del 70%.

Además, ARCA dispuso la condonación total de las obligaciones vinculadas al Sistema Nacional del Seguro de Salud, la Ley de Riesgos del Trabajo y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio correspondientes a los trabajadores incorporados al programa.

El esquema prevé un beneficio adicional para quienes opten por cancelar el saldo restante en un único pago. En esos casos, los empleadores obtendrán una reducción extra equivalente al 50% de la deuda remanente que no haya sido alcanzada por la condonación inicial.

Para aquellos contribuyentes que no puedan afrontar el pago al contado, la reglamentación contempla planes de facilidades con una tasa de financiación del 1% mensual. Las micro y pequeñas empresas y las entidades sin fines de lucro podrán financiar sus obligaciones en hasta 72 cuotas; las medianas empresas tendrán un máximo de 48 cuotas; y el resto de los empleadores podrán acceder a planes de hasta 36 cuotas.

La adhesión al régimen permanecerá abierta hasta el 28 de noviembre de 2026. Según informó ARCA, los empleadores deberán registrar o rectificar la situación laboral de sus trabajadores a través de los sistemas informáticos del organismo y presentar las declaraciones juradas correspondientes. Las herramientas digitales necesarias para realizar estos trámites estarán disponibles desde el 16 de junio de 2026.