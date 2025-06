ARCA actualizó el monotributo: qué cambió y qué pasa si no te adaptás

Si sos monotributista , hay novedades importantes que no podés dejar pasar. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) puso en marcha una serie de cambios que ya están en vigencia y que apuntan a modernizar el sistema, pero también exigen más atención por parte de quienes están inscriptos en el régimen simplificado.

Uno de los cambios centrales es el nuevo calendario de recategorización . Ahora hay que revisar los ingresos dos veces por año: una vez en febrero y otra en agosto. ¿Por qué es importante? Porque si no se actualiza la categoría cuando corresponde, el contribuyente podría quedar mal posicionado, pagar menos de lo que debería —lo que genera deuda— o más, afectando sus finanzas personales.

Entrar al monotributo no es solo un paso formal. Es una manera de ordenar tu actividad, de acceder a beneficios y de abrirte a otras oportunidades. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Entrar al monotributo no es solo un paso formal. Es una manera de ordenar tu actividad, de acceder a beneficios y de abrirte a otras oportunidades. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Decile chau al papel: remitos solo digitales

Otra modificación que ya se aplica es la digitalización obligatoria de los remitos. Si transportás muebles o mercadería, ya no podés usar los formularios en papel. Todo debe hacerse en forma electrónica. Esto no solo ordena el sistema, sino que también permite cruzar datos con las facturas y detectar operaciones que no están registradas.