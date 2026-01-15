Aprobaron un nuevo RIGI con inversiones por US$ 665 millones: de qué se trata el proyecto

El Gobierno aprobó el décimo proyecto amparado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ). Se trata del emprendimiento minero Carbonatos Profundos (DCP) , de Minas Argentinas S.A. —empresa del Grupo AISA— , que forma parte de la reactivación de la mina Gualcamayo , en la provincia de San Juan . Desde el ministerio de Economía aseguran que la inversión total estimada será de US$ 665 millones.

La decisión quedó plasmada en la Resolución 6/2026, publicada en el Boletín Oficial. De esta forma, llega a US$ 25.479 millones el monto total de inversiones aprobadas hasta el momento bajo el paraguas del RIGI en todo el país.

Según destacaron fuentes oficiales, el emprendimiento permitirá extender la vida útil de un yacimiento que se encontraba en etapa de agotamiento y abrir una nueva fase de explotación de oro y plata.

El proyecto se encuadra dentro del sector Minería y contempla la explotación de oro y plata en las concesiones Gualcamayo 1 y 2, la evaluación de la factibilidad del yacimiento Carbonatos Profundos y la construcción y operación de una planta de tratamiento para el mineral extraído.

De acuerdo con la documentación presentada por la empresa, la inversión en activos computables asciende a US$ 519,6 millones, superando con holgura el umbral mínimo exigido por el régimen. No obstante, desde el Gobierno remarcan que el desembolso total comprometido alcanzará los US$ 665 millones.

En los primeros dos años desde la adhesión formal, la compañía deberá ejecutar USD 90,6 millones, con inversiones previstas por US$ 46,7 millones el primer año y US$ 43,8 millones el segundo, lo que representa más del 40% del compromiso mínimo requerido.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su fuerte anclaje local. El plan de desarrollo prevé que el 69% del gasto en bienes, obras y servicios durante las etapas de construcción y operación sea canalizado a través de proveedores nacionales, un porcentaje muy superior al 20% establecido como requisito por la normativa vigente. En términos de empleo, se estima que la iniciativa generará alrededor de 4.500 puestos de trabajo directos e indirectos.

Una mina de oro

Según estudios técnicos, el Proyecto Carbonatos Profundos cuenta con más de 3 millones de onzas de oro de recursos certificados, que incluyen 1,6 millones de onzas en la categoría de reservas. Se espera una producción de unas 120.000 onzas de oro anuales durante un período mínimo de 17 años.

La factibilidad técnica del emprendimiento fue analizada por la Secretaría de Minería y la Dirección Nacional de Inversiones Mineras, que concluyeron que el proyecto cumple con los objetivos y condiciones del RIGI. Esa evaluación fue luego avalada por el Comité Evaluador de Proyectos del régimen, que dio su aprobación en la reunión del 23 de diciembre de 2025.

En el plano cambiario, el Banco Central de la República Argentina no formuló objeciones y consideró que la iniciativa no genera distorsiones en el mercado local, habilitando así el acceso a los beneficios cambiarios previstos en la ley 27.742. La resolución fija como fecha de adhesión formal y adquisición de derechos el 27 de noviembre de 2025 y establece el 31 de diciembre de 2028 como plazo máximo para cumplir con la inversión mínima total. Además, se autorizó a la empresa a importar bienes bajo franquicia aduanera.