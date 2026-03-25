Movistar Link expande su red de internet satelital a zonas remotas pensando en la energía y la minería

Movistar Link, la división de internet satelital de Movistar espera aumentar un 40% su parque instalado de antenas en zonas remotas.

Movistar Link, el servicio de internet satelital de Movistar Empresas, anunció la expansión de su servicio en el sector de oil & gas en la Argentina y proyecta un crecimiento para 2026 en sus emprendmientos de zonas remotas.

La empresa prevé un aumento del 40% en su parque instalado total de antenas, bajo un sistema que convivirá con las redes terrestres. Este enfoque híbrido se vuelve especialmente relevante en proyectos de gran escala, donde la disponibilidad de conexión es un factor determinante para la eficiencia operativa.

Según datos de la compañía, actualmente el 30% de las antenas instaladas de este sistema de conectividad satelital de órbita baja ya se encuentran en la industria energética, una participación que podría incrementarse en los próximos meses a medida que se profundiza la digitalización de las operaciones.

De cara a 2026, la demanda de conectividad satelital en el sector energético muestra señales claras de crecimiento. Movistar Empresas prevé un aumento del 40% en su parque instalado total de antenas, bajo un sistema que convivirá con las redes terrestres. Este enfoque híbrido se vuelve especialmente relevante en proyectos de gran escala, donde la disponibilidad de conexión es un factor determinante para la eficiencia operativa.

satelite Conectividad en zonas remotas La actividad hidrocarburífera en Argentina se desarrolla, en gran medida, en entornos aislados: yacimientos alejados, regiones desérticas o plataformas offshore donde las redes terrestres no llegan. En este escenario, la conectividad deja de ser un servicio accesorio para convertirse en un componente crítico de la operación.