Alerta: luz roja para la yerba mate en el semáforo de las economías regionales

Mientras algunas actividades en economías regionales lograron mejorar su desempeño -como la mandioca, que pasó de rojo a amarillo- y otras cadenas se consolidan en verde, el sector de la yerba mate sigue mostrando un fuerte atraso en el componente negocio, donde los precios no alcanzan a cubrir la suba de los costos.

Mientras tanto, el valor de la yerba mate se desplomó, tras la desregulación del mercado que impuso por decreto de necesidad y urgencia el presidente Javier Milei. La última vez que la yerba estuvo en luz verde fue en el epílogo del gobierno de Alberto Fernández.

En agosto, la tonelada de hoja verde se pagó cerca de $290.000 puesta en secadero y con cheques posdatados hasta 180 días, lo que significó una caída mensual del 3%. En la comparación interanual, la suba del 38% quedó lejos del aumento de la inflación y de los gastos de producción.

A pesar de que el área cultivada creció un 10% y alcanzó las 230.000 hectáreas, la producción cayó un 11% en los últimos doce meses, con un total de 884.000 toneladas.

El consumo interno de yerba mate , en torno a los 6 kilos por habitante al año, se mantiene firme y no muestra señales de retracción. Las exportaciones aportaron un alivio: alcanzaron los 112 millones de dólares, con un crecimiento del 45%, aunque las importaciones también aumentaron, llegando a 23,7 millones.

Según especifica economis.com.ar la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) muestra la heterogeneidad de las economías regionales en su clásico semáforo de actualidad de los sectores productivos.

Sectores en rojo

En rojo, junto a la yerba, quedaron el arroz, la papa, el vino y el mosto, y las hortalizas, todos sectores castigados por el deterioro del negocio. En amarillo, se ubican algodón, la industria forestal, miel, maní, leche, tabaco, cítricos dulces y mandioca, con desempeños estables, pero sin señales de mejora.

En cambio, los sectores en verde -bovinos, porcinos, aves, ovinos, granos, peras y manzanas- muestran un avance sostenido, con precios por encima de la inflación y un mercado externo que acompaña.

Para Misiones y Corrientes, el rojo persistente de la yerba es un dato preocupante. Aun con la fortaleza del consumo cultural y el repunte de las exportaciones, los productores siguen recibiendo valores que no compensan sus costos. El informe de Coninagro confirma que la actividad atraviesa un escenario crítico y vuelve a poner en discusión la necesidad de políticas que permitan equilibrar la ecuación económica del sector.

Las distintas cadenas

El detalle por producto refleja con mayor precisión las diferencias entre actividades:

• Algodón: precios con suba interanual del 10%, muy por debajo de la inflación, superficie sembrada en alza, pero con caída del 15% en la producción, exportaciones en baja y un fuerte aumento de importaciones.

• Arroz: el precio al productor cayó un 50% real, sin embargo, la producción creció 23% con más superficie cultivada, las exportaciones se dispararon 260%, aunque también aumentaron las importaciones.

• Aves: los precios muestran caídas mensuales y bajas interanuales en la carne de pollo, la producción se mantiene estable, las exportaciones retrocedieron y las importaciones crecieron.

• Bovinos: precios con aumentos por encima de inflación y costos; producción en alza; exportaciones que crecieron 42% y consumo interno en recuperación.

• Cítricos dulces: precios con suba del 66% interanual; consumo estable; exportaciones con salto del 484% y aumento también en importaciones.

• Forestal: precios con incrementos por debajo de la inflación, exportaciones en alza, pero importaciones todavía elevadas.

• Granos: precios en línea con la inflación, aumento de superficie y producción; exportaciones crecieron 93% y las importaciones cayeron 19%.

• Hortalizas: fuerte suba mensual por el salto extraordinario del tomate, pero con caída real interanual del 19%; exportaciones en baja e importaciones en alza.

• Leche: precios con subas menores a inflación y costos, producción en alza, exportaciones que crecieron 88% y mayor consumo interno.

• Mandioca: subas de precios del 26% interanual, por debajo de la inflación; sin exportaciones y con importaciones en alza.

• Maní: caída real de precios del 11%, área y producción en crecimiento, exportaciones con un alza del 66% y descenso de importaciones.

Impacto de la inflación

• Miel: precios con subas por debajo de inflación y costos, aumento del stock y leve crecimiento productivo, exportaciones con alza del 37% y sin importaciones.

• Ovinos: precios de la carne y la lana en alza, por encima de inflación, caída del stock, pero con más producción, exportaciones crecieron 235%.

• Papa: precios con caída real del 49%, producción estable, exportaciones en alza y descenso de importaciones.

• Peras y manzanas: precios con suba del 30%, debajo de inflación y costos; producción en alza; exportaciones crecieron 49%.

• Porcinos: precios en alza por encima de la inflación; producción estable; exportaciones con fuerte incremento y un salto de las importaciones.

• Tabaco: precios con suba interanual del 23%, por debajo de la inflación; exportaciones con crecimiento del 286% e importaciones también en aumento.

• Vino y mosto: caída real de precios; producción estable; consumo interno en baja; exportaciones crecieron 23% pero también se dispararon las importaciones.