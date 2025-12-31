Alejandro Vázquez: "Con Tiendanube queremos ayudar a crecer a un millón de marcas"

Alejandro Vázquez es el presidente y cofundador de Tiendanube , la plataforma de comercio electrónico más elegida entre las empresas argentinas para armar y desarrollar una tienda online propia.

En una charla con MDZ, el empresario que hace 15 años tuvo un sueño y lo llevó adelante junto a un grupo de amigos y socios, cuenta de qué se trata esta propuesta que ofrece un canal de ventas online integral con soluciones de pagos, envíos, marketing y gestión desde un solo lugar y que hoy se expande por las principales plazas de América latina.

Alejandro Vázquez: -Ayudamos más de 180.000 marcas de todos los segmentos. Moda, café, decoración, belleza, salud y todos lo que uno pueda imaginar que se puede vender de manera directa al consumidor por Internet. Más de 65.000 están en Argentina, es decir, que una de cada dos tiendas online trabajan con nosotros. Hay todo tipo de marcas, desde las más tradicionales como Yenny, Aldana y Bensimón, hasta marcas nativas digitales, que nacieron vendiendo online, como Ganga Home o Legión Extranjera. También operamos con marcas internacionales como Billabong o Longchamp.

-¿Qué tipo de servicios ofrecen? -Más que servicios son productos. Además de la tienda online, que es el producto principal, hoy tenemos otros pilares. Ayudamos a las marcas con los pagos, la logística, marketing, atención al cliente, inteligencia artificia. Ofrecemos todo lo que una marca necesita a la hora de vender online de manera directa.

-Hay otras opciones en el mercado argentino donde te ofrecen mayor masividad. ¿Cuál es el diferencial que ofrecen?

-Pongamos un ejemplo real. La marca Bensimón tiene sus locales a la calle. Pero ahora tiene su sitio web, que es su e-commerce, donde también puede venderle al consumidor en todo Argentina. Y pueden usar nuestro medio de pago que es Pago Nube o cualquier otro, utilizar alguna transportadora para los envíos con las que estamos integrados, tienen herramientas de marketing para que pueda gestionar todo su negocio por su cuenta.

-¿Qué tipo de empresas los contratan?

-Tienda Nube empezó hace 15 años ayudando a los pequeños emprendedores y hoy seguimos ayudándolos. De hecho, tenemos un plan gratuito para hablamos de reducir las barreras para emprender, que sea cada vez más fácil, más rápido. También tenemos Tiendanube Evolución, que es para las grandes marcas o marcas en expansión.

- ¿Cuánto espacio hay para crecer en comercio electrónico en la Argentina y por qué las empresas tienen que apostar a ello?

-Hay mucho espacio. Cuando empezamos Tiendanube hace 15 años, menos del 1% de las ventas minoristas eran online. Ahora pasamos el 10% y estamos llegando al 15% de todas las ventas minoristas.

Ahora, si comparamos con Estados Unidos, que están alrededor del 25% y China que está en el 50%, estamos lejos. Pero estamos yendo en esa dirección.

Uno ve muchos negocios que arrancan de cero, que empiezan vendiendo online. Otros que tal vez su foco fue el mundo físico o venta mayorista, pero ahora quieren vender de manera directa al consumidor por internet y esa tendencia está ganando cada vez más fuerza porque nosotros como consumidores, cada vez más queremos saber a quién le estamos comprando, conocer la historia de la marca, conocer, tener esa relación directa.

Eso obviamente tiene que estar respaldado por un precio competitivo y con buenas condiciones de pago y de envío. Porque si compro online directo a la marca, pero no me ofrecen una entrega a tiempo o un envío gratis y buenas condiciones de pago, las chances de compra online son bajas.

Embed - "¿Cuanto espacio hay para crecer y por qué las empresas tienen que apostar claramente al comercio electrónico? "

-¿En Argentina, cuáles son los rubros que se consumen más por comercio electrónico y a qué rubros les falta todavía?

-Moda es un segmento muy fuerte, también belleza y salud o productos para el bienestar en general. Decoración también muy fuerte.

-¿Son las grandes marcas las que venden más en un marketplace?

-Prevalecen las más importantes o las que compiten más por precio. Sin embargo, las grandes marcas no quieren depender de un marketplace, porque si la mayor parte de tus ventas depende de un tercero, el riesgo es alto. Porque vos podés estar entregando el mismo producto con un buen servicio en el periodo que corresponde, pero cambia algunas reglas del marketplace y vos podés pasar a vender la mitad y eso puede matar tu negocio.

-Por eso vemos una tendencia de esas marcas que vendían principalmente en marketplace, queriendo vender con su propio e-commerce.

-Hay casos como el de uno de nuestros clientes. Natalia Antolin es una diseñadora que nos contrató hace 14 años. La realidad es que no vendía casi nada, pero tener una tienda online la ayudó para posicionarse porque era su carta de presentación digital. La gente la encontraba online cuando buscaba en Google o en redes sociales. Hoy es un canal de venta muy importante para ellos.

Sin embargo, un dato curioso, hoy solo el 15% de las pymes formales en Argentina tienen una tienda online propia. Entonces todavía sin dudas hay mucho espacio para que, para que las marcas sepan la importancia de vender de manera directa.

-¿Cuál es la potencialidad del comercio electrónico para para que la gente pueda vender más, sobre todo en tiempos de vacas flacas?

-Al menos una de cada dos marcas de Argentina que venden por e-commerce propio los hacen a través de Tiendanube, entonces es una parte muy relevante del mercado. Mirando las ventas de nuestros clientes de enero a noviembre de este año, comparado con el año pasado, creció un 30% en pedidos. Entonces está creciendo por encima del consumo general y del físico. La realidad es que el e-commerce está ganando cada vez más relevancia, pero como como vimos, todavía hay mucho por crecer.

Embed - "En realidad no cayó el consumo, sino que la gente está volcándose al comercio electrónico"

Venta a través de WhatsApp

La empresa firmó el último mes con Meta una alianza que convierte a Tiendanube en la primera del mundo en habilitar las ventas automatizadas vía WhatsApp. El anuncio se realizó en el marco de InnovA 2026, el evento anual de lanzamientos de la compañía, donde se presentaron más de 100 funcionalidades destinadas a transformar la forma en que las marcas venden online.

-Como todos los años lanzamos nuevas funcionalidades para la tienda online, a través de un evento que llamamos Innova. Con Meta desarrollamos una herramienta que permite ofrecer atención al cliente y vender a través de WhatsApp con inteligencia artificial que denominamos Chat Nube. De esta forma abrimos la posibilidad de que una marca escale su atención por el canal más usado.

-¿Qué otras herramientas ofrecen?

-Lo principal es la tienda online, eso es lo que hacemos hace 15 años y por el cual la gente nos conoce. Las marcas vienen a Tiendanube para crearse la tienda online. Pero alrededor de eso tenemos, entre muchas otras, Pago Nube, que es el medio de pago; Envío Nube que es para toda la parte logística; Chat Nube, de la que hablamos recién. Aunque son productos que puede elegir o no el cliente. Es un ecosistema abierto.

Tenemos diferentes planes y canales de soporte. Para grandes marcas contamos con Tiendanube Evolución. Allí directamente proveemos de un gerente de cuentas que los acompaña, tiene una reunión mensual, les da consejos, les compartimos datos.

-¿Cuáles son las perspectivas de expansión en la región y qué perspectivas tienen de en adelante?

-El principal país hoy es Brasil, naturalmente por tamaño. Argentina es es el segundo en relevancia y luego México, Colombia y Chile. Nuestro foco está en esas cinco geografías, donde queremos seguir desarrollando herramientas que ayuden a las marcas a vender más y ser más eficientes.

Nuestro próximo gran objetivo, pensando en los próximos 5 a 10 años, es llegar a ayudar a 1 millón de marcas, desde pequeñas hasta grandes. Lo menciono para dimensionar el tamaño de la oportunidad. Nuestra ambición de realmente estar potenciando historias de éxito en Argentina y en América latina.