Retenciones: prorrogan la exención del pago a exportaciones de acero y aluminio

El Gobierno extendió el período de eliminación de retenciones para las exportaciones de acero y aluminio.

El Gobierno nacional postergó por tres meses la eliminación temporal de las retenciones a las exportaciones del acero, aluminio y productos derivados, mediante el Decreto 726/2025.

De esta manera, la exención del Derecho de Exportación se extendió hasta el 31 de marzo de 2026 para los productos vinculadas al sector industrial del acero y el aluminio, que se exporten a países que aplican a dichas mercaderías un arancel de importación “ad valorem” igual o superior al 45%.

La medida se dispuso a principios de octubre y regía hasta el último día del 2025. Al argumentar la quita de retenciones al sector, el Ejecutivo sostuvo en el texto oficial que “la República Argentina cuenta con capacidades productivas relevantes en los sectores de aluminio y acero, los cuales revisten carácter estratégico en la estructura industrial del país, generando volumen de exportaciones, empleo y valor agregado”.

El decreto recordó que "en los últimos años se han verificado prácticas de diversos países que, mediante la aplicación de aranceles de importación "ad valorem" de magnitud significativa, tienden a restringir el acceso de los productos de aluminio y acero al comercio internacional, configurando una forma de proteccionismo que afecta de manera directa la competitividad de las exportaciones argentinas".

Con respecto a la prórroga, precisó que es necesaria para “mitigar los efectos adversos sobre el sector exportador argentino como consecuencia de la adopción de las mencionadas medidas de protección al mercado interno de dichos productos efectuada por otros países” ya que “a la fecha subsisten condiciones que afectan de manera directa la competitividad de las exportaciones argentinas de aluminio y acero”.