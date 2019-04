Afirman que la venta de dólares del Tesoro ayudarían a la oferta

Las ventas diarias de US$ 60 millones que podrá comenzar a realizar a partir de mañana el Tesoro –tras el desembolso del FMI de US$ 10.800 millones previstos en el acuerdo stand by- ayudarían a reforzar la oferta de divisas y consolidar la estabilidad alcanzada durante la última semana en la cotización del dólar, pronosticó un informe elaborado por el Banco Ciudad.

La cotización del dólar marcó la semana pasada cuatro bajas consecutivas, para cerrar el viernes en $42,18 a nivel mayorista, luego de haber tocado un techo de $43,80 el lunes, debido a que comenzó a aparecer la liquidación del sector agroexportador, en un año en el que se prevé que la cosecha alcance un nuevo récord.

“La oferta de dólares comienza a verse reforzada por las mayores ventas del agro en el inicio de la temporada de liquidaciones de divisas de este sector, con picos estacionales entre los meses de abril y junio. En estos meses, se concentrarán buena parte de los US$ 25.000 millones de exportaciones agrícolas que se estiman para este año, unos US$ 6.000 millones más que en 2018, gracias a la recuperación de la producción tras la sequía”, sostuvo la entidad porteña.

A la venta del sector exportador se suman los rendimientos crecientes de las inversiones en pesos, a partir de la suba de la tasa de política monetaria -el viernes se ubicó en 66,86%- y las recientes medidas del Banco Central para acelerar su traslado a las tasas de los depósitos a plazo fijo.

A lo que también se adicionará a partir de mañana las ventas diarias del Tesoro de US$ 60 millones, para reforzar la oferta de divisas.

En lo que respecta al nivel de actividad, el Banco Ciudad destacó que “los últimos indicadores de la industria y la construcción continúan apuntando a una recuperación en el margen, a pesar de continuar ubicándose por debajo de los niveles de un año atrás, abonando la idea de que la economía real podría haber tocado un piso en el cuarto trimestre”.

La industria avanzó un 2,4% mensual en febrero, dato que sumado al repunte de 4,8% registrado en enero, acumula una mejora en el primer bimestre de 7,2% con respecto a diciembre. En el caso de la construcción, el crecimiento de la actividad en febrero fue de 8,3% mensual, acumulando así un avance de 13,3% en los dos primeros meses del año.

Según el banco porteño, “el mayor dinamismo de los indicadores de la actividad de la construcción refleja la recuperación de la demanda de insumos sectoriales, varios de los cuales mostraron un fuerte incremento durante los meses de enero y febrero medidos en términos desestacionalizados”.