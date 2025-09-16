Abren los mercados: a cuánto cotiza el dólar oficial y el blue tras el discurso de Milei

El dólar oficial subió 10 pesos el lunes y este martes aumentó $5. Actualmente cotiza a $1.480 para la venta y a $1.430 para la compra. El dólar blue si subió 30 pesos en el primer día de la semana y se consigue a un precio de $1.455. Hay muchas expectativas por lo que pueda pasar en los mercados este martes y a lo largo de la semana tras el discurso de Javier Milei en la presentación del Presupuesto 2026.