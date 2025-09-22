A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue a horas de la reunión Milei-Trump

Javier Milei viajará este martes a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump. ¿Esta reunión llevará calma a los mercados? Así están las cotizaciones este lunes.

El dólar oficial marcó este jueves un nuevo avance y en algún sentido "arrastró" a los financieros y el paralelo.

El dólar oficial cerró con una suba de 20 pesos el viernes y este lunes cotiza a $1.515 para la venta. Por su parte, el dólar blue se vende a $1.520 tras el aumento de 10 pesos la jornada anterior. Se espera que el mercado tenga una reacción tras la reunión que se llevará a cabo este martes y la idea del presidente argentino es conseguir un préstamo para pagar deuda.

El dólar MEP cotiza a $1.580 y el contado con liqui se consigue a $1.553.

Milei viaja a Estados Unidos El presidente, Javier Milei, viajará este lunes en medio de la crisis a Estados Unidos, donde se reunirá con su par estadounidense Donald Trump, y llevará adelante un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Antes, reunirá a la mesa política y a su gabinete para diagramar los próximos pasos de la campaña electoral libertaria.