A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue a horas de la reunión Milei-Trump
Javier Milei viajará este martes a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump. ¿Esta reunión llevará calma a los mercados? Así están las cotizaciones este lunes.
El dólar oficial cerró con una suba de 20 pesos el viernes y este lunes cotiza a $1.515 para la venta. Por su parte, el dólar blue se vende a $1.520 tras el aumento de 10 pesos la jornada anterior. Se espera que el mercado tenga una reacción tras la reunión que se llevará a cabo este martes y la idea del presidente argentino es conseguir un préstamo para pagar deuda.
El dólar MEP cotiza a $1.580 y el contado con liqui se consigue a $1.553.
Te Podría Interesar
Milei viaja a Estados Unidos
El presidente, Javier Milei, viajará este lunes en medio de la crisis a Estados Unidos, donde se reunirá con su par estadounidense Donald Trump, y llevará adelante un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Antes, reunirá a la mesa política y a su gabinete para diagramar los próximos pasos de la campaña electoral libertaria.
El comunicado fue publicado por la cuenta oficial de la Cancillería Argentina, donde se indica que esta nueva reunión se realizará “en el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos”.