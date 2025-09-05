A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue a horas de la elección en la provincia de Buenos Aires

El dólar oficial se mantiene casi al mismo precio que la jornada del jueves a pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires , que marcarán el rumbo del Gobierno a nivel político y económico. Actualmente cotiza a $1.380 para la venta y a $1.340 para la compra.

Por su parte, el dólar blue sube levemente este viernes y se consigue a $1.370 para la venta y a $1.350 para la compra.

El dólar MEP se consigue a $1.380 para la venta y el Contado con Liquidación a $1.378.

En tanto el dólar cripto también sube levemente y se ubica en $1.385,80.

En el mercado bursátil, el índice S&P Merval de la bolsa porteña muestra una suba marginal de 0,3%, impulsado por las acciones de Transportadora Gas del Sur (2,2%), IRSA (2,1%), Telecom (1,5%), Banco de Valores (1,1%), Pampa Energía (0,8%) y Banco Supervielle (0,7%).

Por su parte, las acciones de empresas argentinas en Wall Street muestran mayoría de bajas, reflejando en algún sentido el temor de los mercados ante la incertidumbre electoral. Así, se destacan las caídas de BBVA (-3,21%), Mercado Libre (-2,53%), Tenaris (-2,13%), Bioceres Crop Solutions (-1,75%) y Cresud (-1,74%),

Por el lado de los ADR (American Depositary Receipt) con resultado positivo, hay que mencionar a Telecom con una suba de 2,03%, Ternium (1,98%), Transportadora Gas del Sur (1,38%), IRSA (1,21%) y Corporación América (1,09%).