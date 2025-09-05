Ni dólar oficial, ni dólar MEP: cuál es el mercado de cambios donde más conviene comprar hoy

En un contexto de gran volatilidad, el dólar oficial opera con una suba de 15 pesos y avanzan también los financieros. Bonos y acciones con resultados mixtos.

Ante la inminencia de las elecciones bonaerenses los argentinos se lanzan a la caza de dólares y buscan las mejores opciones para protegerse sus ahorros.

En una semana caracterizada por la fuerte la disparada del dólar oficial que el lunes 1 de septiembre trepó hasta $1.385 por unidad en el Banco Nación, la semana termina con la novedad de que las mayores cotizaciones se dan en dólares financieros. La gran pregunta para las empresas y pequeños ahorristas es qué dólar conviene comprar.

Haciendo caso al ya emblemático "comprá campeón" que popularizó el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo, los argentinos buscan deshacerse de pesos y llegar posicionados en dólares a la crucial elección de la provincia de Buenos Aires este domingo.

Dólares para todos La clave es que, por paradójico que parezca, hoy el dólar más barato es el dólar blue, informal e ilegal, pero que se ofrece en las cuevas de la City porteña a un promedio de $1.345 para la compra y $1.365 para la venta, aunque en una recorrida este cronista pudo observar que algunas casas cambian incluso a $1.340 y $1.360 para ambas puntas.

En contraste, el dólar oficial arrancó la rueda en 1365 pesos para la venta, pero este mediodía avanzó de un saque 15 pesos, para quedar en el Banco Nación, la referencia del mercado, en $1340 para la compra y $1380 para la venta.

En cuanto al dólar MEP, sube 0,40% hasta tocar los $1384,45 y el Contado con Liquidación, que es usado por particulares y empresas con cuentas en el exterior, sube 0,50% hasta $1388,48.