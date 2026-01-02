A cuánto cotiza el dólar en el debut de las nuevas bandas cambiarias

A partir del primero de enero comenzó a regir las nuevas modificaciones del esquema cambiario, que marcarán los límites para el dólar oficial mayorista.

La carrera alcista del dólar parece no tener fin, y el blue ya cruzó la barrera psicológica de los 1.500 pesos.

A partir del primero de enero comenzó a regir el nuevo esquema cambiario, las bandas se ajustarán por inflación. El mercado toma nota y se mantiene expectante de la dinámica del techo de flotación que marcarán los límites para el dólar oficial mayorista. En ese contexto, la divisa muestra subas en varias de sus cotizaciones en la rueda de este viernes 2 de enero.

Un IPC al alza constante implicará un crecimiento del techo de la banda acelerado. El Banco Central ya informó los límites del régimen de bandas cambiarias actualizados por el último dato de inflación difundido por el Indec, que fue noviembre con un 2,5%. Este viernes dos de enero, el límite superior se ubica en $1.529,03 y la parte inferior en $914,78.

El dólar oficial minorista sube $5 en el Banco Nación y se vende a $1.585. En 2025, la divisa avanzó 41,5%, frente a una inflación que terminará alrededor de 31%.

En tanto, el mayorista abre a $1.457. El año pasado registró un alza promedio del 41,8%.

dolares Dólares paralelos En tanto, el dólar blue cotiza sin cambios a $1.530.