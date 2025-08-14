A cuánto cotiza el dólar blue tras conocerse el dato de la inflación de julio

El dólar oficial bajó respecto del cierre del martes. Se trata ya de una baja sostenida de una semana sin freno, quedando cada vez más lejos de uno de los extremos de la banda. La baja se terminó de confirmar antes de que el Indec diera a conocer la inflación de julio que fue de 1,9%. En concreto, el dólar oficial cerró el miércoles en $1.285 para la compra y $1.325 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre del martes.