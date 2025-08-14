A cuánto cotiza el dólar blue tras conocerse el dato de la inflación de julio
Pese a que el Gobierno festejó el dato de la inflación, que volvió a dar menos de 2%, la moneda paralela aumentó. Las cotizaciones.
El dólar oficial bajó respecto del cierre del martes. Se trata ya de una baja sostenida de una semana sin freno, quedando cada vez más lejos de uno de los extremos de la banda. La baja se terminó de confirmar antes de que el Indec diera a conocer la inflación de julio que fue de 1,9%. En concreto, el dólar oficial cerró el miércoles en $1.285 para la compra y $1.325 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre del martes.
El dólar blue subió cinco pesos el miércoles y cotiza a $1.320 para la compra y $1.340 para la venta. De esta forma, quedó más caro que el dólar oficial, algo que no ocurría hace varias jornadas cambiarias.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,5% hasta $1.317,36, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,6% hasta los $1.316,35.
Las reservas del Banco Central se ubicaban en US$41.988 millones.