"Jugamos el empate hace un año, pero hay que adaptarse", aseguran desde el sector mayorista en Argentina

El vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), Armando Farina, analizó el impacto del congelamiento de precios en MDZ Radio 105.5 FM, el comportamiento del consumo y la dinámica del sector mayorista en un contexto económico complejo.

Sobre la medida de congelamiento, Farina señaló: "Es una estrategia de marketing muy bien planteada. Hay que ver qué precios son los que congelaron, porque se cubrieron por futuros aumentos. Digamos que la promoción no es buena". Sin embargo, destacó que algunas marcas "pueden garantizar el abastecimiento por 90 días" al tener "comprometido y comprado los insumos a futuro".

La puja por los precios y el dólar

El ejecutivo explicó que los ajustes en productos como aceite, café o harina responden a su alta dependencia del dólar: "Si el dólar se mueve de 1.080 a 1.180 pesos, es lógico que haya una corrección". No obstante, remarcó la postura del Gobierno: "Esperen porque el dólar se va a estabilizar a la baja. No validen estos precios, porque si no después es más difícil bajarlos". Y ejemplificó: "Si el dólar baja a $1.100, el aceitero que devuelva su lista para atrás será el que se lleve la venta del mes".

Competencia y hábitos de consumo

Farina subrayó la competitividad del sector: "Todos vendemos lo mismo. Un ama de casa sabe cuánto vale un litro de aceite y lo busca al mejor precio". Destacó que la estabilidad permite "hacer una compra inteligente", a diferencia de la inflación, donde "no importa lo que te pidan hoy, compralo porque mañana va a estar más caro".

Respecto al consumo, mencionó un cambio de canal: "Hoy la compra del grupo familiar es muy común que se haga en mayorista". Por ello, Cadam lanzará el "Black Week Nacional Mayorista" del 19 al 25 de mayo.

Consultado sobre la situación actual, Farina señaló: "No la estamos pasando bien. Estamos jugando el empate hace más de un año". Criticó las distorsiones pasadas: "Un gobierno que sacaba listas de precios sugeridos de productos que ni siquiera te abastecían", y defendió la competencia: "Es el único sector que compite de verdad".

