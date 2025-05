Hoy vence el plazo para adherir al blanqueo de capitales: qué bienes se pueden declarar

Este miércoles 7 de mayo cierra definitivamente la inscripción al Régimen de Regularización de Activos, una herramienta fiscal lanzada por el Gobierno nacional para que personas físicas y jurídicas puedan declarar bienes no informados. La tercera etapa, que cierra sin prórroga, permite declarar inmuebles, participaciones societarias, criptomonedas y cuentas bancarias del país o del exterior, pero ya no incluye efectivo.

El programa, administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ofrece una alícuota del 15% sobre montos superiores a los 100.000 dólares. Los valores por debajo de ese umbral están exentos del impuesto. Los bienes deben haber estado en poder del contribuyente al 31 de diciembre de 2023, y es obligatorio pagar el tributo en dólares por adelantado para validar la adhesión.

Este cierre marca el fin de un proceso que se desplegó en tres etapas. La primera, que concentró la mayoría de los fondos declarados, incluyó la posibilidad de regularizar dinero en efectivo, una opción que no estuvo disponible en la segunda ni en esta última etapa.

Qué se puede declarar y hasta cuándo

El plazo para presentar la adhesión vence hoy, pero quienes completen el proceso tendrán tiempo hasta el 6 de junio para formalizar la declaración jurada. Ese documento debe detallar los bienes exteriorizados, y constituye el paso final para validar el blanqueo. Sin el pago previo del impuesto, no se considera válida la presentación.

La regularización incluye activos diversos. Entre ellos, se encuentran propiedades en territorio argentino o en el extranjero, siempre que sean de titularidad del contribuyente antes de fin de 2023. También pueden blanquearse acciones, cuotas sociales, cuentas bancarias fuera del país y monedas digitales. El único bien expresamente excluido en esta fase es el dinero en efectivo.

Hasta ahora, el programa fue utilizado por más de 278.000 personas, que exteriorizaron activos por un total de 31.252 millones de dólares, según datos oficiales de ARCA. De ese total, 20.085 millones corresponden al ingreso real de fondos al sistema financiero. La primera etapa fue la más exitosa, al concentrar casi 22.500 millones en declaraciones, sobre todo de dólares y efectivo.

Cómo realizar la adhesión al régimen

Para sumarse a esta tercera y última etapa del régimen de blanqueo, es necesario seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web oficial de ARCA y acceder con clave fiscal.

y acceder con clave fiscal. Seleccionar la opción correspondiente al Régimen de Regularización de Activos.

Cargar los datos de los bienes a declarar, incluyendo ubicación, valuación y titularidad.

Generar el Volante Electrónico de Pago en dólares por el impuesto que corresponda.

Realizar el pago antes de enviar la declaración jurada, paso excluyente para validar el proceso.

Confirmar la adhesión y guardar el comprobante.

Este procedimiento se realiza íntegramente online y requiere contar con clave fiscal nivel 3. Una vez presentado, el contribuyente podrá completar y enviar la declaración jurada antes del 6 de junio, como plazo final.

La información aportada por ARCA muestra que el blanqueo tuvo una fuerte adhesión. Hasta el cierre de la segunda etapa, se habían declarado más de 267.000 cuentas, 16.290 de ellas radicadas en el exterior. Además, se informaron 47.815 propiedades, de las cuales 2.169 están fuera del país.

El valor declarado de los inmuebles en Argentina asciende a 2.172 millones de dólares, mientras que en el extranjero la cifra alcanza los 252,9 millones. Si bien no habrá una cuarta etapa, el Gobierno evalúa alternativas para quienes no llegaron a regularizar sus activos.

Una posibilidad que se menciona es la presentación espontánea. Este mecanismo no requiere un régimen formal y permitiría utilizar dólares no declarados en operaciones específicas, como la compra de un auto o un inmueble. Aunque se barajó un límite de 100.000 dólares, fuentes oficiales minimizaron esa versión.

Sin prórroga ni etapas futuras

El gobierno fue claro al señalar que el régimen de blanqueo no tendrá continuidad. La tercera ventana de adhesión concluye hoy y no se abrirán nuevas oportunidades bajo este esquema. Por eso, los interesados en regularizar su situación deben completar el trámite antes del cierre de la jornada.

El régimen forma parte del Nuevo Pacto Fiscal, una estrategia integral para reforzar la recaudación y fomentar la transparencia patrimonial. En paralelo, se analizan otras medidas para canalizar dólares informales hacia el circuito legal, aunque aún no hay definiciones oficiales.