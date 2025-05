Maurice Closs: “El Gobierno prioriza que no se escape la inflación por sobre la actividad económica”

Frente a los cambios económicos que atraviesa el país y en las últimas semanas también la salida del cepo, los hombres y mujeres de negocios están evaluando todavía cuáles son sus implicancias. Aquí el exgobernador de Misiones, exsenador y empresario de los sectores combustibles, turístico, yerbatero y maderero Maurice Closs hizo un análisis de la situación y en diálogo con MDZ anticipa dónde queda el país, de cara a lo que viene.



“Estamos parados en un momento bisagra, en el fin del cepo tan reclamado por todos. Se salió del cepo sin eliminar todas las restricciones y está bien que haya restricciones como tienen todos los países del mundo. En principio, de la salida del cepo uno ve claramente que el Gobierno lo administró muy bien. Vemos un gobierno que ha definido su prioridad absoluta para lo que queda del año que es profundizar su tarea para que luego de la salida del cepo no se le despegue ni la inflación ni el tipo de cambio. El Gobierno nacional una vez más va a priorizar que no se escape la inflación ni el tipo de cambio, incluso por sobre la actividad económica. El Gobierno nacional no tiene miedo en que se le caiga la actividad económica si es para continuar con la baja de la inflación, en ese escenario estamos hoy”.

- Se salió porque aquel que tenía un crédito o estaba en el Veraz, ahora puede comprar, pero el banco restringe la compra en cierta forma…

- No, porque dólar MEP se puede comprar lo que uno quiera mientras se tenga el dinero dentro del banco.

- Si tengo la plata afuera, tengo que terminar con los arbolitos…

- En todos los lugares del mundo funciona así. Si la plata está afuera y en ´negro´, jodete, anda y movete por afuera.

- El dólar oficial cotiza a unos 1.200 ¿les cierra a los empresarios para exportar?

- Mi primera respuesta fue que el Gobierno nacional prioriza la actividad económica porque no quieren que se les escape la inflación ni el tipo de cambio. Entonces, Milei dice que en este esquema de explotación entre bandas que hay el tipo de cambio va a ir para abajo. No importa si ese tipo de cambio está atrasado y si ese atraso cambiario afecta la actividad económica. Claramente para las actividades vinculadas al comercio exterior en la que nosotros estamos, el tipo de cambio no es nada competitivo.

- ¿Por qué?

- Porque es parecido a hace un año y los costos de mano de obra, de insumos, de muchísimas cosas, pero especialmente la mano de obra subió muchísimo en el último tiempo. Entonces, lo que hay en primer lugar es una pérdida importante de rentabilidad que en algunos casos empieza a estar por fuera del punto de equilibrio y, por consiguiente, comienza el quebranto en algunas de las actividades. Por eso, claramente lo que veo es un gobierno que priorizó esto a costa de que haya incluso problemas en la economía real”.

- Aunque el Gobierno planteó una flotación y hoy el dólar no llega a 1.200, algunos economistas, principalmente no afines al gobierno, dicen que lo va a sostener hasta las elecciones de octubre y después explota, si es así esta película ya se vio…

- Déjeme ponerle un interrogante a eso, porque nunca hubo semejante apretujón de lo que fue el déficit fiscal y el control de la emisión monetaria que aplica este Gobierno. No hay antecedentes en el país de esta situación sin déficit fiscal y sin emisión de moneda. Puede haber por ahí una contracción importante en la economía y que muchos tengan problemas, pero hay algunos elementos que hacen que esta vez la película tenga por lo menos esos dos elementos que son distintos. ¿Quién dice que el gobierno no resuelve el financiamiento? Financiamiento que se necesita solamente para cubrir los vencimientos de la deuda, no para funcionar porque no tiene desvíos. Así que hay unos datos de la película que no son iguales a otras veces.

- Usted dice que el Gobierno está conteniendo la inflación, pero la devaluación mensual es entre el 1,5% y 2%. Es más, se estima que la inflación de abril superó el 3%...

- La inflación de abril va a estar en torno al 3%. Es cierto no será fácil bajar la inflación a cero porque veníamos de una inflación alta. Vamos a empezar a transitar con la inflación pensando en torno al 2%. Así vamos a estar mucho tiempo, hasta empezar a tener inflación del 1%. Hoy día ya no aparece la inflación en el imaginario colectivo como un problema. El problema que aparece es que no alcanza la plata.

- Mayo llegó con aumentos de todo tipo, Lo único que bajó fue el combustible, un 4,5%...

- Esa suba que se va a dar hace que la inflación sea del 2 o el 3 %, pero es lógico que así sea; si no subiera nada, la inflación iría en cero o habría deflación. El problema ahora radica en que el presidente Milei debe intentar bajar el costo argentino porque si no lo baja, con este tipo de cambio y con la economía tan abierta, tendré que darle la razón a usted de que esta película ya la vimos y vamos a terminar con un atraso cambiario que va a quebrar la economía. Y por eso tiene que resolver la estructura impositiva, el costo laboral, pero básicamente lo que le llega al bolsillo al trabajador, la cantidad de impuestos y cosas que hay que pagar a la hora de tener un empleo en blanco, los costos logísticos, entre otros ítems. Entonces, si se tiene un tipo de cambio muy bajo, altos impuestos, altos costos laboral terminamos no siendo competitivos. Ahora, si se bajan los costos y el empresario resigna parte de la renta, ahí podemos decir que el modelo puede llegar a cerrar. Pero con este tipo de cambio y sin bajar los costos no seremos competitivos a excepción, por ejemplo, de la minería, el litio, el petróleo. Entonces, el gran desafío es empezar a trabajar en la baja del costo argentino y obligándole también a bajar la renta al empresario.

El día que Milei anunció la apertura del cepo empresarios y comerciantes aumentaron por las dudas, temiendo que el dólar suba a 1.400 pesos y luego no bajaron los precios en el porcentaje que los incrementaron…

- Los bajaron. Hoy día el comerciante o empresario que no baja los precios no vende. Es más, de un año a otro, varios productos bajaron, por ejemplo, hace más de un año un paquete de yerba valía 4.000 pesos, y hoy se consigue un poco más arriba de 2.500. En otra economía como la vitivinícola, un vino vale parecido a lo que valía hace un año atrás. Hay automóviles que tienen valores mucho más accesibles a lo que ofrecían hace un año atrás. En cuanto a la yerba es cierto que esos resultados los están teniendo a costa de que un productor no le alcanza para vivir, porque la hoja verde que valía 400 pesos el kilo hace más de un año, hoy vale 250.

- Las empresas automotrices están ofreciendo créditos a tasa cero, pero para los créditos prendarios los bancos subieron notablemente las tasas (Más del 65% anual) esto hace que la gente no tome créditos y que no mueva la economía…

- En la salida del cepo la prioridad era contener la inflación y que no se vaya al tipo de cambio. De manual, la suba de tasas en los bancos va en ese camino, es decir para contener la inflación, puedo asegurar que los bancos tienen no la instrucción, pero sí la expresión de deseo del Gobierno de que no se apuren en prestar plata porque al gobierno no le interesa recalentar la economía. Este tipo de cambio, esta liberación de la economía con este dólar en este sentido merece una baja del costo argentino, que debe venir de la mano de bajar los impuestos al trabajo y el costo laboral, bajar claramente los costos impositivos que tiene la Argentina, bajar los costos logísticos, los costos financieros para lograr una renta que también seguramente va a bajar, pero que haga al aparato productivo argentino sustentable en el tiempo. Una de las cosas que hay que acomodar claramente es el costo financiero.

- Varias economías la están pasando muy mal. El sector maderero está despidiendo gente; al productor yerbatero con la desregulación no le cierran los números; al tabacalero tampoco y el tealero con el dólar por debajo de 1.200 pesos no puede exportar con ganancias; los comerciantes fronterizos no pueden competir con Brasil y Paraguay y al turismo tampoco le va muy bien…

- El Gobierno priorizó este tiempo ordenar la macro, bajar la inflación, que no se le dispare el tipo de cambio, a costa que haya problemas en la economía real.

- Insisto, la gente va a quedar afuera por eso le decía que está película es repetida…

- En ese caso, usted tiene razón. Si no logran en un corto tiempo resolver el costo argentino para que eso no ocurra y vuelva a haber rentabilidad, inversión y empleo, esta película ya la vimos; pero, por otro lado, tienen controlada la inflación, no tienen emisión monetaria ni tampoco déficit fiscal. Esta parte de la película es la que todavía no vimos”.