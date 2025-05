Un importador de autos dice que los precios de los 0km tienen que bajar "sí o sí"

El mercado automotor está atravesando un período de muchos cambios. La apertura económica cambia las reglas de juego y eso se percibe en la cantidad de lanzamientos. Por ejemplo, el nuevo Hyundai Creta que se presentó esta semana.

El CEO de la marca en el país, Ernesto Cavicchioli, aprovechó el evento para analizar el mercado y las distintas medidas que se están tomando. Hyundai espera alcanzar un récord de ventas y estima que un crecimiento de las operaciones de 500%. Destacó las medidas que está implementando el Gobierno nacional y estimó que la mayor competencia que se está impulsando va a provocar que se logren precios más competitivos. Éstas fueron sus principales declaraciones:

- Las ventas de autos están creciendo, aunque se viene de años muy malos. ¿Cuál es la evaluación del mercado de los últimos años?

- El pico de nuestras ventas, en estos 32 años en el país, había sido de entre 6.000 y 7.000 unidades anuales. Creemos que lo vamos a superar, con fuerte participación de modelos como el HB20 y el Creta. Estamos hablando de futuro. En la Argentina hay que ser moderados. Desde el 2003, en que empecé a trabajar en la empresa, creo que la primera etapa de Néstor Kirchner fue buena, pero llegó un momento en el que a los importadores de autos nos dijeron "no podés importar más".

A partir de ahí tuvimos que empezar con eso de exportar para importar y nos convertimos en una empresa que exportaba maní, harina de soja y esas cosas insólitas. Una muestra de la historia argentina. Después nos pusieron el Impuesto Interno y un Toyota Corolla se convirtió en un modelo de lujo, el único país del mundo. Eso fue con Cristina. Con Macri sacó la primera escala del Impuesto Interno, se redujo la segunda, parecido a lo que está pasando ahora. Nosotros volvimos a traer toda la gama de SUV. Estuvimos muy fuerte.

Después vinieron los últimos dos años de Macri, la devaluación y pasamos de un dólar de $20 a $40. Para un importador, que en su costo la variable más importante es el tipo de cambio, nos generó un parate grande. Vino la pandemia y Alberto Fernández y se dio marcha atrás con una serie de cosas, empezaron las restricciones, no podíamos pagar los autos, muchos que estaban ya importados y no los podíamos pagar. Vino el cupo. Creo que con la llegada de Javier Milei se está yendo de manera gradual, pero más firma que con Macri. Se sacó parte de los Impuestos Internos, la mejora del tema del IVA y otras medidas positivas. Falta que se puedan pagar las importaciones de forma anticipada, como pasa en todo el mundo.

Ernesto Cavicchioli, CEO de Hyundai analizó la actualidad del sector automotor.

- El Gobierno está tomando medidas, como la baja de algunos impuestos, pero los precios de los autos siguen caros.

- Estamos en el camino que hay que transitar. Estamos terminando de sacar todas las trabas y restricciones y se puede ver en el mercado la llegada de nuevas marcas y cómo van ganando espacio en el mercado. Para el cliente, obviamente, significa más opciones y va a tener que significar, sí o sí, precios más bajos. La competencia hace que bajen los precios, que se mejore la oferta. Algo que vengo pregonando desde hace tiempo. Hay que celebrarlo. Es el camino correcto para el mercado automotor argentino.

- Los autos que se importan de Brasil, pese a no pagar arancel, suelen ser más baratos que en la Argentina.

- La comparación con los precios en Brasil hay que tomarlo como fotos. El dólar en Brasil se ha movido para arriba y para abajo. Cuando se fue a 6,20 reales, todo el mundo acá, los industriales argentinos, pedían devaluación. Cuando baja a 5,40, nadie dijo nada. Típico de argentinos. Pero el dólar en Brasil se ha movido entre 5 y 6 reales durante los últimos años. Entonces, si se toma la foto y dividís el precio de venta a público de un auto a 6 reales, da una cosa. Si se toma la foto cuando el real está en 5, el valor es otro. Ellos venden en reales y nosotros en dólares. El Creta vale 35.000 dólares, pero en Brasil si el real está a 5 vale 33.000, pero a 6 vale 27.000.

- La baja de Impuestos Internos fue una buena señal. ¿Qué falta?

- En cuanto a los Impuestos Internos, lo positivo es que se quitó la primera escala y se redujo la segundo. Para mí, no tendría que existir, no tiene sentido. Pero me quedo con los tres cuartos de vaso lleno. Falta ese poquito que queda. La distorsión se ve en la calle de gente que usa pickups como reemplazo de los SUV porque no los podía comprar. Ahora sí. Vamos a ver mayor crecimiento de los SUV sobre las pickups. Ya se ve que los que venden pickups se tuvieron que poner las pilas. Hay promociones, no suben los precios tanto como antes, hay entrega inmediata. Vamos a tener un mercado más competitivo y el que no pueda competir no va a poder vender.

- ¿Cómo se compone el mix de ventas de la marca entre contado y crédito?

- La mayor parte de nuestras ventas hoy son de contado. Más allá de eso, empezamos a trabajar con el Banco Santander para ofrecer financiación con la Creta y extensiva al resto de la línea. Está claro que no existe la tasa 0%, la tasa subsidiada. La paga el cliente con el quebranto.

- El ministro Luis Caputo quiere que la gente saque los dólares del colchón. ¿Cómo puede impactar esta medida en el mercado automotor?

- Escuché lo del ministro Caputo sobre usar los dólares del colchón, pero no sé cómo va a funcionar. Habló de los autos usados y de que ARCA va a controlar menos. Veremos. Dependerá de las ganas de la gente de gastar esos dólares. Nosotros podemos facturar en dólares.

- ¿Cómo ve el mercado de los autos eléctricos?

- Me parece que la Argentina no está preparada para autos eléctricos. Puede servir en las ciudades, como segundo o tercer auto, pero por la distancia que tenemos, un país muy grande, y la infraestructura que no es buena, no es una opción. Va a llegar, como sucede en Uruguay o Chile, pero en la Argentina está muy restringido a lo que es el uso en las ciudades. El híbrido, para esta etapa, es mejor que el eléctrico.