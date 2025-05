Sin ley, no hay blanqueo: el error clave del Gobierno en el Plan de Reparación de ahorros

El economista Carlos Burgueño analizó en su columna de MDZ Radio 105.5 FM los desafíos del Gobierno en materia económica, enfatizando la inviabilidad del blanqueo de capitales sin un marco legal claro y alertando sobre los riesgos de un crecimiento desequilibrado.

Burgueño fue contundente al señalar que el plan de blanqueo fracasará sin una reforma legal: "Si vos querés en serio que vengan dólares, necesitás una ley. Sin ley no sirve. Después disfrazalos de lo que quieras. Pero nadie va a traer un millón de dólares". Criticó la reunión con gobernadores como "perder el tiempo", especialmente tras las declaraciones de Axel Kicillof y Alberto Weretilneck, quienes afirmaron que mantendrán sus controles tributarios.

El especialista remarcó que, sin cambios en el Código Penal Tributario y la ley de Procedimiento Tributario, los inversores no tendrán seguridad: "Si tenés 200 mil dólares y querés comprar un departamento en Mendoza, no hay adenda que te salve. Quedás expuesto a que un Gobierno futuro te reclame lo no pagado". Destacó que incluso asesores cercanos al oficialismo, como César Litvin, desaconsejan operar sin respaldo legal.

Burgueño citó al economista Ricardo Arriazu para alertar sobre los riesgos de un modelo concentrado en sectores como energía y minería: "Va a ser un país caro como en la época de oro, con quiebras y descontento". Planteó el desafío de integrar a industrias rezagadas (textiles, comercio, construcción) y a sus trabajadores: "¿Dejamos que se fundan todos, o pensamos cómo incorporarlos?".

Finalmente, cuestionó la inacción oficial en el mercado cambiario: "No se entiende por qué el gobierno no compra dólares a $1.200. Ya tendría 2.000 o 3.000 millones de reservas. Salvo por ideología, no hay explicación".

