Descuento en cines: Cuenta DNI ofrece un beneficio exclusivo para este mes

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires, está ofreciendo un 50% de descuento en cines todos los lunes y martes de mayo. Todas las sucursales de Cinemacenter y Paseo Aldrey Cines están adheridas a esta promoción.

Este beneficio no tiene tope de reintegro y exclusivos para pagos realizados a través de Cuenta DNI con dinero en cuenta, no con tarjetas de crédito o débito ni transferencias bancarias. El descuento se realizará sobre el precio de contado en el momento de pago en la misma línea de caja, por lo que no será necesario esperar al reintegro.

Cuenta DNI, billetera del Banco Provincia, ofrece descuentos en cines durante el mes de mayo. Fuente: Banco Provincia

Cine: qué hay en cartelera

Algunas de las películas en cartelera en estos cines son:

Mazel Tov - dirigida por Adrián Suar

Una película de Minecraft - protagonizada por Jason Momoa y Jack Black

Until Dawn: Noche de terror - con Odessa A'zion como protagonista

Thunderbolt - de Marvel Studios

Karate Kid: Leyendas - protagonizada por Jackie Chan

Destino Final: Lazos de sangre

Cómo descargar la app Cuenta DNI

La aplicación está disponible en Google Play y App Store. El proceso de registro consiste en: