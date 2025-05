Blanqueo de capitales: por qué los bancos frenan el plan del Gobierno y qué dice la ley

El economista Carlos Burgueño, en su columna de MDZ Radio FM 105.5, abordó los obstáculos que retrasaron el anuncio oficial del blanqueo de capitales. Según sus fuentes, "todavía no está cerrado el tema de la cuestión legal", principalmente por dos razones: la disputa con los gobernadores por el porcentaje de recaudación y las exigencias del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) contra el lavado de dinero.

Burgueño explicó que los bancos internacionales advirtieron al Gobierno: "mire, cuiden esto, porque si no, yo no puedo recibir dinero". Subrayó que el mecanismo propuesto —basado en una declaración jurada— es "jurídicamente endeble" para las entidades financieras, que deben responder ante organismos globales. Además, destacó que el Ejecutivo evalúa modificar tres leyes (penal cambiaria, penal tributaria y de procedimiento tributario), lo que requeriría tratamiento en el Congreso: "Para mí tiene que ir por el Congreso. Si no, la oposición con argumentos sólidos va a salir a decir: 'No voy a reconocer esta plata blanqueada'".

Pobreza en baja, pero industria en crisis

Por otro lado, Burgueño destacó datos alentadores: la Universidad Torcuato Di Tella reportó en abril un índice de pobreza del 35,4%, "el más bajo desde el fin del gobierno de Macri" y por debajo del piso del gobierno de Alberto Fernández (36,5%). "Lo importante es desacelerar el ritmo inflacionario. Cuanto menos inflación, menos pobreza", afirmó.

No obstante, alertó sobre el deterioro industrial. La utilización de la capacidad instalada en marzo fue del 54,4%, con sectores críticos como textiles (41%), neumáticos (42%) y automotriz (51%). "No va a arrancar la economía si no hay construcción ni consumo", advirtió, señalando que la política actual no parece revertir esta tendencia.

